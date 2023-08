Compromís demana la dimissió de la directora general de Mazón absent durant el “col·lapse” de les llistes docents

Compromís demana la dimissió de Sonia Sancho, directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació que es va absentar poc després de ser nomenada en el lloc, el passat 28 de juliol, i no va aparéixer pel seu despatx fins al 10 d'agost, en ple caos per les adjudicacions de les places de professors per al pròxim curs escolar, tal com ha revelat elDiario.es. El portaveu d'Educació de la formació, Gerard Fullana, considera que Sancho “no pot estar ni un minut més en el càrrec”. “No és de rebut que en la setmana més important per al personal docent, la màxima representant s'absente del seu lloc de treball i menys un any com aquest”, ha criticat el parlamentari autonòmic. La Conselleria d'Educació indica que va ser degut a un assumpte familiar “delicat” i al·lega que va estar treballant telemàticament.

Gerard Fullana recorda que la directora general de Personal Docent “primer va impulsar una porga ideològica de tècnics que també està en l'origen del col·lapse i després es va anar sense assentar-se ni un dia en el seu nou despatx”. Així, la formació valencianista exigeix al president Carlos Mazón que “destituïsca immediatament” del seu càrrec a Sonia Sancho per “respecte als 21.000 docents afectats pel col·lapse en el procés d'adjudicació”.

El diputat autonòmic també critica la decisió del conseller José Antonio Rovira i de Mazón d'“accelerar” el cessament de l'anterior directora general de Personal Docent, María Ángeles Herranz, “contradient el compromís anunciat d'una transició responsable”. “En matèria educativa, l'obsessió de Mazón i de l'extrema dreta per intervindre l'escola pública ha provocat un desastre en les adjudicacions en el qual estan atrapades 21.000 persones”, postil·la Fullana.

Càrrec “zaplanista amb un historial de persecució ideològica”

Compromís també critica el perfil de la directora general de Personal Docent, a qui titlla de “càrrec del passat zaplanista, amb un historial de persecució ideològica i dolenta gestió inacceptable”.

Per part seua, el portaveu d'Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha criticat que Sancho “va desaparéixer” després del seu nomenament i “va aparéixer” vora dues setmanes després, “per a dir davant els mitjans que tot era culpa de l'anterior Govern, sense donar explicacions i sense assumir cap mena de responsabilitat”.

“Després d'això”, recorda Lorenz, “van continuar els errors i es van publicar les llistes malament una altra vegada”. “Hui 20 d'agost, milers de professors i professores segueixen sense conéixer el seu destí”, lamenta el parlamentari socialista, qui també manifesta que l'Executiu autonòmic de PP i Vox “demostra la seua incapacitat per a gestionar i no assumeix les responsabilitats que li corresponen a un Govern de la Generalitat”.

A més, el portaveu socialista d'Educació ha felicitat els funcionaris de la Conselleria d'Educació que “han fet possible que es gestionen algunes llistes i que ha de patir la mala gestió dels seus superiors, el conseller i altres càrrecs nomenats pel president Mazón”.