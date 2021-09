Compromís i Unides Podem reactiven l’ofensiva per la taxa turística i recorden que el debat es va posposar en els últims pressupostos

La idea que van llançar dimarts en la seua primera trobada la vicepresidenta i el vicepresident segon del Consell de reactivar la taxa turística està lluny de desaparéixer del debat. Els dirigents en el Govern valencià del Pacte del Botànic d’Unides Podem i Compromís van reactivar l’ofensiva per a aplicar una taxa als turistes en els allotjaments hotelers que compense l’impacte negatiu de l’activitat en la societat, amb la pujada dels lloguers com a màxim exponent.

Mónica Oltra i Héctor Illueca, els dos vicepresidents, van advocar per introduir aquesta mesura en la Llei de mesures fiscals, coneguda com a Llei d’acompanyament (perquè acompanya els pressupostos), després d’haver-se plantejat nombroses vegades. Els socis del PSPV en el Govern del Pacte del Botànic consideren que, quan el sector turístic s’haja recuperat de la crisi econòmica derivada de la sanitària, s’ha d’abordar el canvi de model, un dels compromisos de les dues edicions de l’acord de govern.

Per transitar cap a un model de vida i economia sostenible, els dirigents de totes dues formacions consideren crucial aquest gravamen. La recaptació, estimada en uns 45 milions d’euros, es destinaria a polítiques d’emancipació juvenil com ara ajudes al lloguer o plans d’habitatge públic. “Els pressupostos del 2022 han d’aconseguir l’equilibri entre la reconstrucció econòmica i la inclusió social per no deixar ningú arrere”, apunta Podem, que recorda que és un debat que s’ha anat plantejant des de fa anys en les Corts Valencianes.

En la mateixa línia apuntava la diputada de Compromís Aitana Mas, una de les més experimentades en la negociació pressupostària. En un comunicat, Mas indicava que la taxa “és un debat de fa anys” i recordava que “l’any passat ja es van començar a aplicar diferents tipus de taxes fiscals a la Comunitat Valenciana i durant la negociació ja es va deixar la taxa turística aparcada precisament per a negociar-se en aquest curs”. “Això estem fent: posar damunt la taula un debat que té una perspectiva de futur innegable. No immediat, però sí pròxim i amb la coordinació dels municipis. Això no és cap sorpresa per al PSPV ni per a Ximo Puig”, advertia la diputada de Compromís.

“Sorprés” es mostrava el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que ha reiterat el seu rebuig al gravamen i critica “la inoportunitat del moment, l’any de la pandèmia, en què el sector turístic ha caigut, ha patit i ha perdut més que ningú”. El responsable de turisme, del PSPV-PSOE, va expressar la seua “discrepància” amb la proposta i va reclamar “empatia” amb el sector: “És el sector que aporta més i que rep menys”, ha assegurat, i ha qualificat de “molt poc recomanable” la proposta, tant “des del punt de vista estratègic com econòmic, social i de reconeixement d’un sector a aquests professionals abnegats”. El PP va subscriure les seues declaracions i va allargar la mà al president de la Generalitat, Ximo Puig, per tombar la proposta: “Si el PSPV es posiciona contra la taxa turística, tindrà el suport del PP, com l’ha tingut per a sol·licitar que no es frene l’ampliació del port de València”, oferia la seua portaveu parlamentària, Maria José Catalá.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra va insistir dimecres abans d’un acte a Elx: “Ningú deixa d’anar a París, a Brussel·les o a Mallorca per pagar dos euros diaris per la nit d’allotjament”. Es tracta d’una “lleugera taxa que, al final, grava també el cost del turisme, de l’impacte ambiental i dels preus de lloguer”, va remarcar Oltra. La taxa ja s’aplica en comunitats com Catalunya i les Balears, amb imports variables segons el tipus d’allotjament i la seua ubicació, entre els 50 cèntims i els dos euros per persona i nit. Aquest gravamen existeix en gairebé tots els països europeus en què aquest sector és rellevant per al PIB. França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Àustria i la República Txeca, per esmentar-ne alguns exemples, tenen diferents regulacions i difereixen si la recaptació és local o estatal.

Podem va plantejar la taxa turística en el debat de política general del 2017 en les Corts Valencianes, el segon en què la formació morada participava com a suport del govern del Pacte del Botànic. La reivindicació d’aquest impost va tibar el debat dels comptes públics de l’exercici següent fins al punt que els morats es van plantejar no donar suport als comptes públics si no s’introduïa la mesura juntament amb el sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) o s’augmentaven les ajudes al lloguer. L’acord es va tancar la vespra de la votació després de signar un acord entre les tres formacions. Quatre anys després, amb una coalició molt més desgastada, la tensió pot repetir-se si no es negocia amb temps.