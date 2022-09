Compromís inicia un procés d'obertura de la formació per a sumar talent i ampliar el seu espai

Compromís aprofita l'aprovació del seu reglament de primàries per a engegar un procés que obertura que permeta superar el seu espai electoral i atraure talent i persones cap a la formació.

En la Trobada de Compromís, òrgan del qual s'ha dotat la coalició per a l'aprovació del reglament, Àgueda Micó ha defensat la necessitat que Compromís es convertisca en la casa de tots els valencians i valencianes com a eina imprescindible per a un tercer Botànic: “Sempre hem sigut una força oberta i de cara a les pròximes eleccions ho serem encara més. Hem d'il·lusionar a la majoria de la gent que vol avançar cap a una societat justa i pròspera per a tots i no retrocedir cap a un passat de retallades i corrupció”.

“Hem de tindre la mà estesa per a sumar i ser més fortes, sense subordinar-nos a ningú. No hem de tindre por a l'obertura a aquell que és semblant però no del tot igual. Compromís és una força molt diversa i l'obertura forma part del nostre ADN”, ha conclòs Micó.

La vicepresidenta del govern valencià, Aitana Más, ha iniciat el seu discurs dedicant paraules d'afecte a Mónica Oltra, davant la seua declaració del pròxim dilluns. Després de l'aplaudiment de suport de la Trobada de Compromís a Oltra, Mes ha explicat que “hem aprovat els reglaments de primàries per als processos electorals que venen amb més marge que en les altres ocasions, 2015 i 2019. Hem estat a l'altura de la ciutadania treballant des de la coherència i la tranquil·litat en aquest procés per a poder continuar situant a Compromís com una eina al servei de la ciutadania. En aquesta situació complexa que travessem la societat reclama que estiguem a l'altura, oferint solucions per a millorar la vida de les persones. Hem de treballar per la seguretat material de la gent. Perquè ningú es quede arrere s'ha de seguir, també en la pròxima legislatura, marcant les polítiques transformadores dels governs amb Compromís”.

Per part seua, el diputat Juan Ponce, considera que en aquest procés de superar les mateixes sigles s'ha d'atraure a referents de l'activisme per a fer front al canvi climàtic: “En Compromís caben totes les persones que s'han deixat la pell als seus pobles i ciutats contra projectes que volen posar en risc el seu entorn, la seua terra i en general el medi ambient”.

Canvis en el reglament

Com ja es va explicar amb l'aprovació del reglament per part de la Comissió Executiva Nacional de Compromós, s'introdueixen dos canvis respecte al reglament de 2019 que afavoreixen la presència de més persones joves i de dones en les llistes electorals de les tres circumscripcions. Per a això, la formació valencianista inclou reserves en les llistes per a joves i la possibilitat que fins a tres dones puguen ocupar llocs correlatius en les llistes.

Les eleccions primàries de Compromís tornaran a ser obertes a tota la ciutadania, podent participar qualsevol persona major de 16 anys que residisca en el territori valencià, sent l'única formació que ha apostat elecció rere elecció per unes primàries obertes on tota la ciutadania confecciona les llistes i elegeix i ordena a les persones candidates.

Una vegada més, la proposta de reglament de primàries incorpora garanties de pluralitat en la conformació de les llistes, perquè totes les sensibilitats puguen estar representades, responent a l'esperit de defensa de la igualtat i la diversitat política que caracteritza a Compromís.