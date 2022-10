Compromís planteja pujar l’impost sobre el patrimoni i considerar rendes altes les superiors a 50.000 euros

El disseny de la política fiscal valenciana es preveu com una de les negociacions més importants en el Govern autonòmic enguany. Després de l’enrenou derivat de l’anunci de la reforma fiscal de Ximo Puig, els seus socis en el Pacte del Botànic han plantejat una proposta que matisa la mesura anunciada, seguint l’acord subscrit poques hores després que el president exposara la seua idea.

La coalició Compromís planteja que es reconsideren els conceptes de rendes baixes i mitjanes-altes per ajustar la pressió fiscal. La proposta és complementària a la d’incrementar en un 10% les deduccions autonòmiques que va anunciar el PSPV, però matisa les ajudes a les rendes mitjanes. Els valencianistes pensen que, si el salari mitjà a la Comunitat Valenciana és de prop de 23.000 euros, la classe mitjana-alta duplica aquest llindar. Amb aquest raonament, plantegen que l’ajust de l’IRPF no hauria de beneficiar els trams superiors a 50.000 euros, mentre que els socialistes advoquen per estendre’l fins a 60.000 euros anuals. L’impacte d’aquesta rebaixa seria d’una baixada en la recaptació de 141 milions d’euros, huit menys que el que planteja Puig i, apunten, el “perjudici” a aquest tram és de 39 euros a l’any.

La proposta s’acompanya d’una pujada impositiva a les rendes superiors, a més de la que és conseqüència de la inflació, que no es corregeix com en l’opció socialista. Els valencianistes inclouen un nou tram de renda situat entre 150.000 i 200.000 euros, que, indiquen, permet un augment de tipus mitjans de gravamen més gradual per a les rendes altes i incrementar la pressió. També, exposen, els seus ajustos impliquen que les rendes de 100.000 euros d’ara en avant incrementen en un 0,7% la seua contribució.

A més, els valencianistes demanen augmentar l’impost sobre el patrimoni, actualment del 3,5% per a patrimonis nets superiors a 500.000 euros, i exploren opcions com la d’Extremadura, que té el tipus al 3,75%. Només el 0,4% dels contribuents valencians paguen aquest impost, segons el càlcul que els sindicats d’Hisenda van fer per a la proposta fiscal del 2020, que ja va augmentar el marge d’aquest tribut reduint el mínim exempt.

Pel que fa a la baixada d’impostos, la idea que traslladen els valencianistes és ajustar els tipus d’IRPF en el mateix decret que ajuste els tributs a la inflació, perquè tinga efectes retroactius –i siga palpable en la declaració de la renda que comença al maig–, mentre que la pujada a les rendes altes hauria d’esperar legalment al 2023 per poder materialitzar-se.

No a la rebaixa d’hipoteques i rescatar la taxa del sucre

Compromís es mostra en contra de la mesura anunciada per Puig d’establir una deducció fiscal de cent euros en les hipoteques per a rendes de fins a 30.000 euros, perquè considera que és poc equitativa, i advoca per augmentar les transferències a les unitats familiars amb menys ingressos. En paral·lel, la coalició advoca per rescatar un clàssic: la taxa a les begudes ensucrades.

Sobre aquest posicionament, el diputat de Compromís Carles Esteve ha declarat que cal que les rendes altes “paguen una mica més i facen un petit esforç perquè la gent més humil puga tindre garantits els serveis”, ja que “entra dins de la lògica i molts rics diuen públicament que volen aportar més”.

“Podem anar una mica més enllà” de la reforma de Puig, ha augurat en declaracions als mitjans abans de la comissió d’Hisenda, i ha remarcat que la negociació d’aquestes mesures “encara està començant a escala de Consell”.