Compromís-Sumar pressiona el PP i el PSOE per a recuperar el dret civil valencià en la reforma constitucional exprés

La coalició Compromís pressiona el PP i el PSOE per a incloure en la reforma constitucional ‘exprés’ la recuperació del dret civil valencià. A través del grup parlamentari Sumar, la formació valencianista presentarà una esmena a la iniciativa pactada pels dos grans partits, que s’han negat a incorporar la petició en la proposta de reforma de l’article 49. La reforma acordada entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per a eliminar el terme “disminuït” de la carta magna es durà a terme finalment pel procediment d’urgència: amb tramitació directa i en lectura única, segons el text registrat per tots dos grups parlamentaris, un tràmit que no requereix un referèndum.

Els partits valencians i l’Associació de Juristes Valencians, impulsora del debat, van veure fa anys, quan es va plantejar pel Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) la reforma, una oportunitat per a introduir per aquesta via la reforma i recuperar la capacitat legislativa en matèria civil. Tres sentències del Tribunal Constitucional van tombar aquesta capacitat, que sí que tenen altres parlaments de nacionalitats històriques com Galícia o Catalunya. Des de llavors, el col·lectiu de juristes treballa per buscar la via legal per a restituir aquesta competència autonòmica, amb un acord en les Corts Valencianes per a reclamar al Govern la seua recuperació, amb tots els partits excepte Vox a favor. La reforma va estar prop de prosperar l’any passat, però l’avançament electoral va frustrar les expectatives.

Ara, la coalició Compromís, que canalitza la demanda del col·lectiu de juristes, vol aprofitar el pacte entre Sánchez i Feijóo per a posar fi al que consideren una discriminació històrica. La coalició va tractar de negociar amb el PSOE la incorporació de la demanda valenciana en el text pactat amb el PP, però no va resultar, per la qual cosa van anunciar amb Sumar una esmena en el Congrés, que obligarà els dos grans partits a posicionar-se sobre un tema a què sí que han donat suport en les Corts Valencianes. Llevat d’un gir de guió, l’esmena no prosperarà. De moment, populars i socialistes s’han mostrat partidaris de limitar-se a l’estrictament acordat: la substitució del terme “disminuïts” per “persones amb discapacitat”. Els populars temem por que la reforma es convertisca en un calaix de sastre i que altres partits vulguen incloure-hi altres demandes, una por compartida amb els socialistes.

Quan falta una setmana per a la presa en consideració de la proposta, la coportaveu de Sumar en el Congrés i dirigent de Compromís, Àgueda Micó, recordava que a la Comunitat Valenciana “tothom està a favor d’aquesta incorporació” i que té el suport del Cermi. “El PP i el PSOE hi han donat el seu suport en les Corts Valencianes i ara no donen suport a aquesta reforma. No entenem com poden justificar no donar suport a solucionar un problema històric de les valencianes i els valencians”, plantejava Micó dimarts en el Congrés. La parlamentària va reiterar que presentaran l’esmena la setmana vinent, una vegada s’òbriga el període després del debat i “exigiran que el PP i el PSOE ho aproven i aquesta discriminació deixe d’existir”.