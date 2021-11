Compromís votarà a favor dels Pressupostos de l'Estat 2022 després d'aconseguir un acord que millora el finançament

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha anunciat hui en roda de premsa un acord amb el govern de l’Estat espanyol per als Pressupostos Generals de l’Estat 2022, a través del qual les valencianes i valencians disposaran de 26,8 milions més en matèria de transport públic, citricultura i cultura.

En concret, Joan Baldoví ha aconseguit per al conjunt de valencianes i valencians 13 milions per a la línia ferroviària de Sagunt a Terol, en una esmena signada conjuntament amb Teruel Existe!; 200.000 euros per a la redacció del projecte del tren de la costa, 11’5 milions per a millorar les rodalies valencianes; 500.000 euros per a la redacció del projecte de connexió entre l’Aeroport de l’Altet, Elx i Alacant, 1 milió d’euros addicionals per al Palau de les Arts, que així dobla la seua dotació, 100.000 euros per a les societats musicals valencianes, les quals s’havien pressupostat amb menys de 10.000 euros i 500.000 euros per a la lluita contra el cotonet en la citricultura valenciana.

A més, Compromís ha consolidat als pressupostos de 2022 les esmenes que va aconseguir en l’anterior exercici com són els 38 milions per al transport metropolità, 60 milions d’euros per a l’ampliació del finançament de la dependència i el pagament del deute de la Marina de València.

Finançament Just per al País Valencià

En les pròximes setmanes el govern de l’Estat espanyol publicarà un document amb els criteris de població ajustada que resoldran el problema d’infrafinançament valencià, ja que el Govern de l’Estat ampliarà la partida del finançament autonòmic perquè cap territori isca perjudicat.