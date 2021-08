La diputada valenciana que se n’ha anat de Vox: “Hi havia reunions d’amagat”

Reunions d’amagat, documents que no es comparteixen, retirar-li la paraula, evitar-la en les fotos... Així relata la parlamentària eixida fa poc de Vox el funcionament del grup en les Corts Valencianes. Rebeca Serna, que va presentar dilluns davant la Mesa de la cambra la petició de formar part dels diputats no adscrits, ha enviat una carta als afiliats i simpatitzants de la formació d’extrema dreta explicant la raó de la seua eixida. La diputada feia mesos que meditava la decisió d’abandonar el partit pel que considerava “menyspreus” constants i dilluns, després d’assessorar-se sobre les possibilitats dels diputats no adscrits, va acudir al seu despatx, va recollir els seus papers i va presentar l’escrit d’eixida del grup.

Serna és la tercera baixa de Vox en les Corts Valencianes, però la primera que abandona el partit sense deixar l’acta. Abans que ella va dimitir el diputat David Navarro, que va tornar a les seues classes en la Universitat Catòlica de València –parlamentari a qui Serna va substituir– i Vicente Roglá, el metge expedientat per Sanitat per assetjament a una pacient durant la consulta.

“No s’actuava amb claredat ni transparència. Hi havia reunions d’amagat”, conta la parlamentària en l’escrit enviat a la militància. En aquest document, la diputada per Castelló i exdirigent de l’agrupació a Orpesa, on resideix, assegura que el partit l’ha “apartada” de les decisions de grup, amb “menyspreus” constants. En un moment arriba a comentar una reunió de la formació a què no és convidada i en què els seus companys aprofiten per llançar crítiques sobre el seu treball; en un altre, en què fan les fotos oficials del partit quan ella no està present, encara compartint el mateix acte. “Hi ha companyes que esperaven en el cotxe en el pàrquing per no coincidir amb ella”, lamenten des del seu entorn. El partit no ha volgut valorar la seua eixida i, de moment, no ha respost a l’escrit.

La parlamentària se sent de ment “més oberta” que la resta de la seua ja exformació en qüestions com les polítiques socials i LGTB. Serna formava part d’aquestes comissions en les Corts Valencianes, on fins i tot alguns diputats de Compromís i Unides Podem s’han mostrat sorpresos del seu tarannà, sense les topades habituals amb el partit d’extrema dreta.

El seu entorn afirma que ha tractat de dissoldre les discrepàncies per la via interna i han reclamat a la direcció nacional que mitjance en els conflictes amb la direcció autonòmica, però el partit que lidera Santiago Abascal no ha respost a les seues demandes. “No té sentit donar la cara, representar un partit del qual no rep cap suport”, descriu en el text remés a la militància. Aquesta absència de resposta ha sigut la gota que ha fet vessar el got, apunta.

La diputada per Castelló ha sol·licitat a la Mesa de les Corts Valencianes informació perquè la cambra “garantisca l’exercici de tots els drets parlamentaris i l’accés als mitjans materials necessaris per a desenvolupar plenament les funcions parlamentàries” com a diputada, “en la màxima brevetat possible per no veure vulnerats els meus drets individuals com a parlamentària”. També ha sol·licitat formar part de la comissió de Medi Ambient, atés que és biòloga de formació. Els diputats no adscrits poden sol·licitar intervindre en els plens i formar part d’algunes comissions, sempre que no hi haja altres de no adscrits. Serna, que va demanar assessorament als ex de Ciutadans, és la sisena diputada trànsfuga de la legislatura en les Corts Valencianes.