Els candidats a la Generalitat Valenciana responen

Com resoldrà els problemes dels ciutadans si aconsegueixen formar Govern? I amb qui el formarien? Els candidats de cinc partits amb representació en les Corts Valencianes responen a 10 preguntes en 10 minuts sobre algunes de les seues propostes electorals. L’edició valenciana d’elDiario.es ha elaborat un qüestionari sobre els principals temes de la campanya electoral, que aborda des de l’emergència residencial i el problema de l’habitatge per als joves fins a conflictes com l’ampliació del port de València i els objectius en matèria d’energies renovables.

Seguint l’esquema del test electoral, els candidats del PSPV, Ximo Puig; del PP, Carlos Mazón; de Ciutadans, Mamen Peris; de Compromís, Joan Baldoví, i d’Unides Podem-EUPV, Héctor Illueca, desgranen la seua visió sobre les preocupacions dels valencians i com pretenen resoldre-les en el marc de les competències autonòmiques.

El primer punt del test electoral és sobre la formació de govern. Les enquestes vaticinen que els executius monocolor i les majories absolutes són cosa del passat, mentre que els models de coalició s’han instal·lat en els parlaments autonòmics. Així doncs, la primera qüestió planteja: posem que el seu partit no obté majoria absoluta en les eleccions. Amb qui pactarà per formar govern?

La desafecció política es consolida en una desconnexió entre les institucions i el que els ciutadans viuen com la seua realitat diària. Així doncs, la segona qüestió planteja: Com a candidat a la Presidència de la Generalitat, quin creu que és el problema principal de la Comunitat Valenciana i com pretén resoldre’l?

En tercer lloc, preguntem als candidats pels problemes que els ciutadans assenyalen com a prioritaris en les enquestes. En el baròmetre de la Generalitat, els valencians situen l’ocupació i la sanitat al capdavant de les seues preocupacions. Diga’ns una proposta per a cadascun d’aquests temes.

La qüestió fiscal està sempre d’actualitat. El parlament valencià ha aprovat reformes successives que augmenten la progressivitat fiscal, que han enfrontat esquerra i dreta. La quarta pregunta del qüestionari apunta el model fiscal: en el marc de les competències autonòmiques, creu que cal modificar els impostos?

De la mateixa manera que el model fiscal, resoldre l’infrafinançament autonòmic és una constant entre les reivindicacions dels partits valencians. La Comunitat Valenciana té acreditat un problema de finançament autonòmic insuficient i endeutament. Quines mesures impulsarà per a resoldre-ho?

Les dificultats per a accedir a un habitatge digne s’han convertit en un dels principals temes de la campanya electoral. Així responen els candidats a les seues mesures per a pal·liar la pujada de preus i l’emergència residencial.

L’ampliació nord del port de València ha generat conflicte amb moviments ciutadans i està en els tribunals. Com creuen els candidats que ha de resoldre’s?

En el marc de les competències autonòmiques, quines mesures planteja per reduir la desigualtat de gènere?

La Unió Europea ha fixat els objectius de descarbonització per al 2030, any en què la central nuclear de Cofrents acaba la seua vida útil. Els partits plantegen diferents models per a transitar cap a una energia més verda i amb menys impacte, amb models sovint antagònics. En el context actual d’emergència climàtica, la Comunitat Valenciana té el compromís d’arribar a 10.000 megavats d’energia renovable el 2030. Aquestes són les seues mesures per a complir-ho:

Per acabar, demanem als candidats que destaquen una de les seues mesures del programa electoral.