Els impostos que eliminaran PP i Vox beneficiaran els 26.700 valencians més rics i retallaran 551 milions en ingressos

Un dels mantres que més ha repetit la dreta (PP i Vox) ha sigut l’al·lusió a l’“infern fiscal” en què, pretesament, Ximo Puig i el Consell del Botànic havien sumit la Comunitat Valenciana els últims huit anys. D’aquesta manera, no és d’estranyar que entre les 50 mesures acordades per la dreta i l’extrema dreta valenciana hi haja baixades generalitzades d’impostos. Recordem que fa a penes dos mesos, el futur president de la Generalitat –gràcies a la ultradreta– va anunciar la seua última proposta fiscal, que incloïa una reducció de l’IRPF que era del 5% per a les grans fortunes i de tot just un 0,25% per a les rendes més baixes.

Una altra de les iniciatives que també havien anunciat des de fa mesos, i que està recollida en el punt nou del pacte de Govern rubricat aquesta setmana, és l’eliminació dels impostos sobre patrimoni, successions i donacions. Però, què implica que l’Administració autonòmica deixe de cobrar aquests tributs?

En l’exercici fiscal passat, corresponent a l’any 2022, les arques públiques valencianes van recaptar 326.090.080 euros per l’impost sobre successions; en concepte del tribut sobre donacions, es van aconseguir 27.217.660 euros més; i finalment, es van obtindre 198.413.130 euros gràcies a l’impost sobre el patrimoni, a què han de fer front les persones que tenen un patrimoni superior a tres milions d’euros.

En total, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Hisenda, la Generalitat Valenciana va recaptar 551.720.870 euros per aquests tres conceptes, cosa que suposa aproximadament el 42% del que la Comunitat Valenciana deixa de percebre cada any a causa de l’infrafinançament –el Consell inclou cada any en els pressupostos una partida reivindicativa de 1.300 milions d’euros corresponent al dèficit en el finançament autonòmic.

L’eliminació de l’impost sobre patrimoni beneficiarà els 26.767 valencians més rics, és a dir, el 0,53% del total de la població (que és de 5.178.624 persones); mentre que 24.574 persones de 199.977 hereus o legataris van pagar el tribut de successions l’any passat, el 12,30% dels que hereten, i a penes el 3,85% van haver de fer front a abonaments superiors a 5.000 euros.

Renunciar a ingressos sent l’autonomia pitjor finançada

El PP i Vox, a més de l’eliminació dels tributs sobre patrimoni, successions i donacions, preveuen una reducció de l’IRPF “en tots els trams”, cosa que es traduirà en una reducció d’ingressos important per a les arques públiques. I tot això, en una comunitat com la valenciana infrafinançada –el punt quart de l’acord diu: “Exigirem al Govern de la nació un nou marc de finançament autonòmic que garantisca el finançament just de la Comunitat Valenciana”, una reivindicació que es fa des de fa anys, sense èxit, per la falta de consens entre territoris per a corregir un sistema de finançament caducat fa una dècada.

La Comunitat Valenciana, a causa de l’infrafinançament crònic, és l’autonomia pitjor finançada d’Espanya, segons reconeixen diferents organismes –segons l’AiRef (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal), els valencians van rebre 2.247 euros per habitant el 2021, 178 euros menys que la mitjana de les autonomies del règim comú–. A causa d’aquesta falta de recursos, l’endeutament representava el 2022 el 44% del producte interior brut.