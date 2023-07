Ens Uneix fa valdre el seu diputat i planteja una llista d’inversions per donar el seu vot en la Diputació de València

Ens Uneix fa valdre el seu diputat provincial. El partit de Jorge Rodríguez, que té la clau per a la Diputació de València, aprofita la seua posició de poder i reclama en les negociacions una bateria d’inversions per als municipis de la Vall d’Albaida.

El comité comarcal, en què tenen representació alcaldes i regidors, va acordar amb la direcció del partit ajornar fins dilluns les negociacions per a confeccionar un document amb les seues reivindicacions. Segons el comunicat del partit, els representants faran una llista de les inversions a executar amb recursos de la Diputació i exigeixen un fons concret per a la comarca.

“Aquests fons procediran d’un annex d’inversions milionari que la diputació aprovarà anualment destinat específicament a Ontinyent i la Vall d’Albaida”, indica el comunicat dEns Uneix. L’alcalde del Palomar i secretari d’organització del partit, Jordi Vila, afig: “Som una comarca del sud de la província de València que sempre ha estat infrafinançada, aïllada per falta de transport públic de qualitat i una falta d’atenció constant per part de València”.

Amb aquest document, l’equip negociador reprendrà el contacte amb el PP i el PSPV per abordar la presidència de la Diputació de València, que previsiblement estarà a càrrec del socialista Carlos Fernández Bielsa. Alhora, els socialistes negocien amb Compromís per reeditar la coalició d’esquerres. L’expresident afirma que la seua única línia roja és Vox, segons ha apuntat en una entrevista a Levante-EMV. La línia en la ultradreta minva les expectatives del PP d’accedir a la diputació, ja que serien necessaris els dos representants de Vox per a aquesta majoria. Tot i això, l’alcalde d’Ontinyent insisteix a escurar els terminis de la negociació i també reclama que la seua diputada, Natalia Enguix, forme part de l’equip de govern per garantir els compromisos.

Els terminis aboquen a la constitució de la corporació provincial entre el 14 i el 19 de juliol, en funció de quan es constituïsquen els ajuntaments pendents de recurs. Per part del PSPV plantegen la trobada “amb normalitat i amb respecte als temps de cada partit” i apunten que les inversions s’abordaran “quan arribe el moment”. Fins hui, apunten fonts de la negociació, només han abordat el model de la corporació provincial que va començar amb Rodríguez al comandament dels socialistes. “Formar un govern progressista en la diputació és més necessari que mai”, sostenen.

Si s-arriba a un acord amb Compromís i Ens Uneix, la Diputació de València serà l’única gran institució governada per l’esquerra a la Comunitat Valenciana després d’haver perdut les tres capitals de província.