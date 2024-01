La falta d’acord sobre la successió de Ximo Puig retarda el congrés del PSPV fins al final de març

Els socialistes valencians fixen el seu calendari per a elegir el successor de Ximo Puig. La votació, sota la fórmula de les primàries, es farà el diumenge 25 de febrer i el congrés que organitze l’estructura del partit, el 23 i el 24 de març, en la localitat de Benicàssim, a la Plana Alta. El desig de l’expresident valencià era un conclave ràpid que evitara que les pugnes internes s’extralimitaren i es resolguera abans del primer trimestre de l’any. La falta d’acord entre els corrents retarda el procés fins a l’últim cap de setmana de març, una fórmula amb què els crítics creuen que els de Puig busquen guanyar temps.

L’Executiva de dilluns ha posat data i forma al procés congressual, després d’unes quantes setmanes tibants en les files dels socialistes valencians. Des que Puig va anunciar la seua marxa el 16 de desembre passat, s’han succeït els contactes entre les tres faccions, almenys, del PSPV per a mesurar els seus suports. El desig inicial de la direcció valenciana i de Ferraz era una candidatura unitària, una raresa en el PSPV: va ser en el congrés ordinari del 2021, el que va revalidar Puig per tercera vegada, en què no va haver-hi candidatura alternativa.

En aquest procés s’albiren tres opcions per a liderar el partit: la ministra Diana Morant, el president provincial de València, Carlos Fernández Bielsa, i el diputat en el Congrés Alejandro Soler. Cap d’aquestes és encara oficial, tots van acordar respectar el calendari intern. A partir de dilluns, corren els fulls.

El programa que l’Executiva planteja al Comité Nacional, que el ratificarà dissabte, estira el procés fins a l’últim cap de setmana de març. Amb les tres candidatures previsibles, es preveu que hi haja una segona volta en les primàries: la primera serà el 25 de febrer i la segona, el 3 de març. El calendari festiu valencià –amb març en plenes Falles i festes de la Magdalena–, la Setmana Santa i les eleccions gallegues de febrer han condicionat el calendari. Hi haurà quasi un mes entre la primera votació i la conformació de la nova Executiva, un procés en què el sector de Bielsa i de Soler ho faran passar malament a l’expresident.

Les candidatures podran presentar-se de manera oficial el 29 de gener, si ho aprova el Comité Nacional dissabte. El secretari general dels socialistes valencians encara es mostra convençut que pot donar-se un procés calmat: “Poden ser unes primàries positives. L’important és el projecte polític”, ha dit en acabar la reunió, que ha aprovat la proposta per unanimitat. “M’agradaria que hi haguera el màxim acord, siga quin siga el camí”, ha prosseguit el dirigent socialista, que subratlla el missatge d’unitat per al partit. Per part seua, ha afirmat que ell es limitarà a organitzar el congrés.