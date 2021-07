Un front citrícola valencià contra la “competència deslleial” que permet el tractat de la Unió Europea amb Sud-àfrica

Les importacions de cítrics de països extracomunitaris com Sud-àfrica, Egipte o Turquia per part de la Unió Europea és una qüestió que preocupa els productors valencians campanya rere campanya. Els agricultors, agrupats en la Unió de Llauradors, AVA-Asaja, Asaja Alacant, UPA-PV, la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Intercitrus i el Comité de Gestió de Cítrics, denuncien que els tractats comercials europeus permeten una “competència deslleial” amb països tercers amb salaris més baixos i “descontrol” amb les plagues. “Si produïm sota les normes més estrictes a escala mundial, qualsevol producte que haja de vindre al bloc europeu ha de tindre aquestes mateixes formes de producció”, reclamen.

Els productors es van reunir dilluns amb la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà; el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes; la directora general de Relacions amb la UE, Daría Terrádez i l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, per mostrar la seua posició davant el Govern central, que s’ha materialitzat en una petició formal de la Generalitat Valenciana perquè els cítrics autòctons siguen considerats “producte sensible” en la revisió del tractat comercial de la Unió Europea amb Sud-àfrica prevista per al 2022. La declaració pretén “evitar els danys que ja han passat, així com els que estan per vindre, que poden ser demolidors per al sector citrícola valencià”, ha expressat la titular d’Agricultura, que pretén que “servisca per a obrir precedent per a tots els acords que segueixen aquestes mateixes condicions, com el d’Egipte, Turquia, el Marroc o Mercosur”.

La consellera indica que “la citricultura valenciana està amenaçada per les importacions de Sud-àfrica i la seua competència deslleial que destrossa el mercat i la producció”. Al creixement al voltant d’un 30% d’aquestes importacions en els últims anys, se suma la “pròpia crisi del sector agrari, valencià, espanyol i europeu”, ha assenyalat, recollint dades del Ministeri d’Agricultura.

Segons ha explicat l’eurodiputada Rodríguez Piñero, la declaració de producte sensible ja opera en productes com la vedella, per als que normalment s’aproven concessions recíproques en forma de contingents aranzelaris. “Aquest camí s’inicia ara, però hem d’aconseguir que passe el mateix amb tots aquells acords comercials que produïsquen conseqüències negatives per a la producció valenciana”, ha manifestat i ha posat en valor la importància del “consens i l’estratègia compartida” per a assolir aquests objectius.

L’eurodiputada ha avançat que la Comissió Europea s’ha compromés a fer una valoració de l’impacte de la totalitat dels acords d’importacions al conjunt del sector agrari europeu, les conclusions del qual presentarà al juny del pròxim any en un informe.