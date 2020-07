La Generalitat Valenciana tindrà preferència en l’adquisició d’immobles en municipis amb mancances d’habitatge públic

Dimecres, el parlament valencià convalidarà el decret llei de la Generalitat Valenciana que amplia l’exercici del dret de tanteig i retracte, un concepte jurídic que dona preferència a l’executiu autonòmic en la compra d’habitatge per a destinar-lo a ús públic. El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, va presentar el decret, aprovat pel Consell el 5 de juliol passat, com una victòria davant dels fons voltor i l’economia especulativa.

Des de llavors, els diputats d’Unides Podem, partit a què pertany el conseller, han denunciat pressions per part d’agents immobiliaris per aquesta mesura, que amplia els drets ja recollits en la Llei d’habitatge del 2004, aprovada pel PP, i busca agilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge a la Comunitat Valenciana, seguint les recomanacions d’entitats com el Banc d’Espanya. El vicepresident justifica la via del decret llei per la urgència d’atendre les necessitats d’habitatge; una emergència arrossegada des de la crisi del 2008 i que la pandèmia està tibant fins als límits. La setmana passada compareixia en les Corts Valencianes el representant de la PAH a València, que suplicava a l’executiu la posada en marxa de plans per a paralitzar els desnonaments i l’activació de mecanismes per a garantir el dret constitucional a un habitatge digne.

El decret llei, que ha cogut a alguns, amplia la capacitat de la Generalitat Valenciana per a intervindre en operacions de compravenda d’habitatges, sempre que estiguen situats en municipis amb manca d’habitatge públic. La Conselleria d’Habitatge haurà d’elaborar un mapa amb àrees en situació d’emergència residencial i els habitatges adquirits tindran la consideració permanent d’habitatge protegit. Fins ara, l’executiu podia intervindre en operacions que implicaren habitatge protegit, de promoció pública o privada.

Amb el decret actual, la Generalitat Valenciana podrà exercir els drets de tanteig i retracte en habitatges adquirits mitjançant dació en paga de deute amb garantia hipotecària; és a dir, habitatges adquirits mitjançant dació en pagament i ‘revenuts’ després, un supòsit que normalment porta amb si una família resident en aquest immoble. El Consell podrà exercir el dret de retracte en les transmissions d’habitatges i els seus annexos que s’hagueren adquirit en un procés judicial d’execució hipotecària o en un procediment de venda extrajudicial en seu notarial; el dret de tanteig i retracte en les transmissions d’edificis, amb un mínim de cinc habitatges, la destinació principal dels quals siga la residencial, “quan es transmeta un percentatge igual o superior al 80% d’aquest edifici i encara que aquesta operació es faça mitjançant la venda d’accions o participacions socials de mercantils l’objecte social de les quals estiga vinculat amb l’activitat immobiliària” i el mateix dret en les operacions de venda de deu habitatges o més i els seus annexos, “encara que aquesta operació es faça mitjançant la venda d’accions o participacions socials de mercantils l’objecte social de les quals estiga vinculat amb l’activitat immobiliària”. Aquest últim és el que més reticències genera en alguns sectors immobiliaris. L’objectiu, expliquen fonts d’Habitatge, és evitar que l’habitatge es continue utilitzant com a capital especulatiu en lloc de com un dret constitucional.

El decret està pensat per a intervindre en grans operacions en els llocs que acrediten aquesta necessitat d’habitatge públic, amb un camp d’actuació limitat i establint excepcions a transmissions entre particulars i entre familiars o parelles. En el cas d’aprovar la compra, el Govern públic abonaria el preu fixat pel venedor en la seua primera oferta, atés que intervé quan l’operació va a produir-se. El termini per a exercir el dret és de 60 dies des de la recepció de la comunicació de venda, una obligació per als casos d’habitatge protegit i per als supòsits previstos en el decret. Els notaris informaran de les operacions si no ho ha fet el venedor prèviament.

La motivació prioritària de la norma és ampliar el parc públic d’habitatge a la Comunitat Valenciana, molt per davall de les necessitats de la població, després d’anys d’abandó i deterioració. I fer-ho per la via de la compra d’habitatge buit i la rehabilitació en lloc d’optar per l’obra nova, en línia amb el caràcter ‘verd’ del departament d’Habitatge.