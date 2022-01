La Generalitat Valenciana vol recuperar l’esperit de consens que va portar a la signatura de l’Estatut d’Autonomia en el 40 aniversari

El Govern valencià vol recuperar l’esperit de consens que va promoure la signatura de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el quaranté aniversari de la carta d’autogovern. L’executiu autonòmic prepara una sèrie d’actes de difusió i anàlisi del text legislatiu, la màxima norma de l’autonomia valenciana, per a divulgar-ne el contingut i abordar els reptes futurs de l’autogovern valencià.

Per als dirigents del Govern del Pacte del Botànic, l’efemèride és una oportunitat per a treballar el diàleg en el marc democràtic i fomentar la participació de la ciutadania en política, fortament afectada en l’últim lustre i agreujada amb la pandèmia. La desconfiança en les institucions, en el coneixement i la investigació científica i la difusió de boles o notícies falses preocupen en l’executiu autonòmic, que observa com creix la inestabilitat emocional de la societat.

Després de la signatura del conveni que crea el comité honorífic de l’aniversari, en què s’implica les institucions estatutàries, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmava que l’autogovern funciona “com a argamassa potent per al progrés d’una societat” i la fa partícip en l’ampliació dels seus drets i les seues llibertats. “L’autogovern ha tingut una capacitat de generar al poble valencià un avanç social i una prosperitat inqüestionables”, assenyalava el president, acompanyat de la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo. Amb l’aniversari, l’executiu vol “fer evident” que l’autonomia valenciana “és hui un referent de diàleg, estabilitat i convivència”, gràcies a un procés de treball i diàleg democràtic.

El comité, que ha acordat designar l’exsecretari general de CCOO-PV Joan Sifre comissari general de la commemoració, coordinarà una sèrie d’activitats durant l’any per “recuperar la memòria de l’Estatut, visibilitzar el significat del nostre autogovern i posar en valor les diferents institucions estatutàries, a més d’analitzar la situació actual i els reptes de futur”, en paraules de la consellera Pérez Garijo.

Competències en Rodalia i dret civil

Entre els reptes de futur, el dirigent socialista considera que hi ha marge per a desenvolupar en profunditat l’autogovern valencià i assegura que es treballa en la calendarització de les competències pendents. Entre les prioritàries, ha assenyalat la transferència del servei de Rodalia per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o la reforma de la Constitució per a recuperar el dret civil, anul·lat per una successió de sentències del Tribunal Constitucional. Al febrer del 2020, setmanes abans de l’estat d’alarma, es va registrar en el Congrés una proposta de reforma constitucional per a blindar aquesta competència autonòmica, seguint el mandat de les Corts Valencianes. És, en paraules de Puig, “una exigència democràtica”.

En l’acte de constitució del comité d’honor han estat també presents, com a membres d’aquest òrgan, el president de les Corts, Enric Morera; la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca; la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i les persones responsables de les institucions consultives de la Generalitat.