Igualtat vol fomentar la paritat en els consells d’administració d’empreses valencianes amb incentius en la contractació

El projecte de llei d’igualtat que prepara la vicepresidenta Mónica Oltra pretén atacar de manera integral la violència que pateixen les dones. Totes les violències i totes les dones. Encara que les competències de la Generalitat Valenciana són limitades a l’hora d’introduir l’obligatorietat d’algunes qüestions, l’Administració autonòmica sí que pot fomentar unes accions determinades. I és el que pretén la norma, que encara no ha començat a treballar-se formalment, però sí que té clars els principis bàsics.

Legislar sobre paritat en empreses és una qüestió que competeix el Govern central, però l’executiu autonòmic pot aplicar algunes clàusules en la contractació pública o incentius a empreses que complisquen uns criteris determinats. Encara que el projecte de llei d’igualtat encara no s’ha elaborat –les primeres reunions amb els col·lectius començaran el 8 de març–, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives estudia algunes qüestions, com fomentar la paritat en els consells d’administració de les empreses. Un dels puntals de la llei serà treballar en l’àmbit de la igualtat en la representació, estirant a l’àmbit privat el que l’executiu autonòmic va aplicar en la seua composició i el que les Corts Valencianes van aprovar la legislatura passada.

El 2017 el parlament autonòmic va aprovar una resolució per modificar les normes de les institucions de la Generalitat per garantir la paritat de gènere en els seus òrgans, una norma que afecta el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social o la Sindicatura de Comptes, i un criteri que els grups parlamentaris adopten en altres òrgans, com el Consell Rector de la televisió pública valenciana.

Per fomentar la paritat en organismes directius, Igualtat considera introduir clàusules avantatjoses en la contractació per a empreses que complisquen amb un mínim de dones –pròxim al 40% de representació– en els llocs de direcció, una manera de fomentar l’ascens de dones en la carrera laboral i de premiar les empreses amb determinats valors socials. El Consell considera que la visibilitat de dones en llocs alts serveix de referent a la resta.

Els grups del Pacte del Botànic –el PSPV, Compromís i Unides Podem– treballen en la reforma de la llei electoral, que també inclou mecanismes de promoció en els llocs més alts de les llistes. Amb aquesta norma, les candidatures s’hauran de confeccionar de manera que estiguen integrades, com a mínim, per un 50% de dones, respectant la proporció en cada tram de dues candidatures i en el marc de l’estipulat per la Loreg, d’un 40% en trams de cinc. En altres paraules, la llei valenciana permetria que les llistes es confeccionaren seguint el criteri dona-dona-home-dona-dona, davant de la llista cremallera (gèneres alternats) actual.