Iniciativa veu perillar el seu pes en les llistes de Compromís més enllà de la pèrdua de Mónica Oltra

El procés de primàries en Compromís agita la coalició més del que es preveu. La decisió del diputat provincial Gerard Fullana de presentar-se a les primàries per la circumscripció d’Alacant sense aclarir a quin lloc opta ha alçat la guàrdia en la coalició, especialment en la branca d’Iniciativa. El representant de Més, únic diputat provincial de Compromís a Alacant i regidor a Xaló, va anunciar dilluns a última hora de la vesprada la seua participació en el procés intern per la mateixa circumscripció que la vicepresidenta del Consell i coportaveu d’Iniciativa, Aitana Mas.

La decisió de Fullana posa en risc els equilibris de la coalició, que passen per un moment delicat des de l’eixida de Mónica Oltra. La dirigent exercia al seu torn d’adhesiu i contrapés de les tres branques polítiques (Més, Iniciativa i Verds-Equo), d’estirada electoral i com a mostra de lideratge femení i la coalició ara ha de buscar un equip coral que tinga el mateix efecte. L’acord polític entre els partits de la coalició passa perquè el diputat en el Congrés Joan Baldoví, el representant més popular, siga el candidat a la Generalitat i Mas, la número u per Alacant, a fi de mantindre un equilibri entre les formacions.

Si Fullana aconseguira el primer lloc a Alacant, la formació veuria trencat el seu equilibri, amb tres homes encapçalant un projecte polític que subratlla el seu compromís amb el feminisme, els tres a més de la mateixa formació política (Més Compromís), tenint en compte que l’exconseller Vicent Marzà encapçalarà la llista de Castelló. Aquesta variable també pot afectar l’acord a les comarques del nord, on s’ultima un pacte entre el sector de l’exconseller, la diputada Mónica Álvaro i la regidora Verónica Ruiz, que presentaran una candidatura en equip, com en l’anterior procés intern.

La possibilitat, que depén del procés intern que s’acaba d’encetar, posa en risc el pes d’Iniciativa en les llistes electorals. El partit de la vicepresidenta compta amb dues apostes oficials en les eleccions: Mas mateixa i la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, nomenada després del cessament de Mireia Mollà, i cap té la posició en llocs d’eixida assegurada, malgrat l’acord amb Més.

Navarro es presenta per la circumscripció de València, sense aclarir si vol ocupar el número 2 (l’1 es reserva per al candidat a la presidència de la Generalitat, Joan Baldoví), un lloc per al qual sí que ha manifestat la seua intenció de concórrer Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València i dirigent de Més. També per a aquest cos de llista es presenta l’ex-secretària autonòmica de Medi Ambient, Paula Tuzón, mà dreta de Mollà en la conselleria. Tant Tuzón com Navarro podrien veure la seua posició alterada pel pes dels dirigents de Més en el procés intern. A València ciutat, la coalició va haver de repetir diverses vegades la proposta de llista per un conflicte en Iniciativa, esquivant finalment les primàries. Aquest dimarts també ha anunciat la seua candidatura Marina González, coportaveu de Compromís a Elx per Iniciativa i assessora de Mollà en la conselleria de Transició Energètica, que concorrerà per la circumscripció d'Alacant. El partit que dirigeix Mas concorrerà amb diverses opcions a les primàries en totes dues circumscripcions, disputant a la vicepresidenta el seu projecte intern.

L’aliança de partits fa servir un sistema diferent en cada circumscripció, encara que orgànicament siguen similars i després hagen de passar per una correcció de gènere per complir amb la paritat. A València, el número 1 es reserva per al candidat a la presidència de la Generalitat, que ocuparà Joan Baldoví, i la votació comença a partir del segon lloc. A Castelló, les diferents branques de la formació van arribar a un acord per a presentar-se com a equip en les últimes primàries, una decisió que les votacions ratifiquen, i en aquest procés treballen de la mateixa manera. A Alacant, amb les comarques més complexes per als valencianistes, el sistema de votació és conjunt, però qui aspire a número u ha de registrar-ho amb la seua candidatura per ponderar el vot.

Fins hui, Fullana no sembla comptar amb el suport dels principals dirigents. La portaveu en les Corts, Papi Robles, ha apel·lat al compromís de la coalició amb els lideratges femenins: “Com a dona, crec que necessitem caps de llista” en femení, ha recalcat dimarts després de la junta de portaveus. En la mateixa línia s’ha manifestat la direcció d’Iniciativa, que recalca que la coalició necessita “reforçar la coralitat, la presència de dones en llocs de responsabilitat, i apostar pel vot jove”, tres criteris que es compleixen en el cas de la vicepresidenta. El candidat a la Generalitat, Joan Baldoví, no s’ha pronunciat, encara que des del seu entorn recorden que a les primàries poden presentar-se tots els militants i que a Alacant la votació no divideix entre cap i cos de llista. A més, Baldoví i l’alcalde de València, Joan Ribó, van acompanyar Mas juntament amb la pràctica totalitat dels dirigents de Compromís en la presentació de la seua candidatura.

L’ambigüitat de la declaració de Fullana porta a pensar a algunes fonts consultades en una pugna interna de Més per la renovació dels seus lideratges, una mena de disputa a l’actual secretària general, Àgueda Micó, del regidor davant de l’aparell del partit. Aquestes fonts creuen que, a més, el diputat provincial busca reivindicar el pes de la seua comarca (la Marina) en la coalició, acreixent les diferències entre les comarques alacantines i la resta del País Valencià. En una entrevista en la Cadena Ser, Fullana ha parlat d’una candidatura “col·laborativa” i s’ha referit al perfil de la vicepresidenta com a “institucional i consolidat”. No obstant això, el dirigent no ha aclarit si opta a ser número 1 o no. Per part seua, no concorreran a les primàries ni la consellera d’Educació i Cultura, Raquel Tamarit, ni el conseller d’Economia, Rafael Climent, tots dos de Més Compromís.