L’aliança mediterrània per a la sostenibilitat: estratègia conjunta de Puig i Armengol en projectes de mobilitat, biodiversitat i model turístic

El Govern valencià i el Govern balear acorden una col·laboració institucional per impulsar projectes de mobilitat sostenible, protecció de la biodiversitat i transformació del model turístic en totes dues autonomies. En el que anomenen l’“economia blava” o l’“aliança mediterrània” el president Ximo Puig i la presidenta Francina Armengol es comprometen a presentar iniciatives conjuntes als fons europeus Next Generation, a altres convocatòries de finançament europeu i a aportar finançament propi en projectes de sostenibilitat.

L’aliança que van traslladar dimecres els dirigents autonòmics, en què ja treballen els seus equips uns quants mesos, planteja quatre línies de treball que buscaran espai en les convocatòries que vagen fent els ministeris: el desenvolupament d’un clúster logístic intermodal que permeta impulsar el transport sostenible –el Corredor Mediterrani i la connexió Madrid-València-Palma–; l’adaptació al canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat a la Mediterrània; la sostenibilitat, la innovació i la digitalització del model turístic i l’impuls a la Formació Professional per a crear llocs d’ocupació de qualitat.

La iniciativa, segons destaca la Generalitat, s’orienta cap a la transició energètica i ecològica, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la cohesió socioeconòmica i territorial, la digitalització i la innovació. Des del Palau consideren que els projectes poden encaixar almenys en sis polítiques ‘palanca’ del Pla de Recuperació del Govern d’Espanya. Brussel·les veu amb interés que els projectes que es presenten unisquen diverses regions i unisquen inversió publicoprivada amb formació professional i creació d’ocupació.

Els dirigents socialistes proposen impulsar un clúster logístic intermodal mediterrani i modernitzar les connexions intermodals entre les illes Balears i la Comunitat Valenciana, tant de mercaderies com de persones, i potenciar la descarbonització del transport marítim, en el marc de les inversions del Corredor Mediterrani i reforçant la connexió Madrid-València-Palma. Aquestes accions aniran complementades amb formació professional i acadèmica en logística, noves tecnologies i eficiència energètica per a personal especialitzat, embarcat i en port, així com per a impulsar la digitalització i la intel·ligència artificial aplicades a l’eficiència energètica del transport marítim, al control de contaminació, a la reducció de l’impacte ambiental del transport i a la millora de la seguretat.

Al marge del corredor ferroviari, els dirigents plantegen crear un “corredor ecològic” de preservació de la biodiversitat a la Mediterrània, amb atenció especial als cetacis i la posidònia. L’aliança proposa una plataforma comuna per a fomentar la recerca i la sostenibilitat per a impulsar la investigació en biodiversitat marina i potenciar la digitalització, aplicació d’intel·ligència artificial i robòtica a aquesta, creant en paral·lel un pla de retorn del personal investigador a les regions i un clúster d’empreses de tecnologia marina.

Pel que fa al turisme, un sector amb pes important en el PIB de totes dues autonomies i que no ha pogut arrancar la recuperació per la pandèmia, les administracions valoren una estratègia que servisca per a “esmorteir els impactes de la COVID-19, però també per a abordar els reptes a què ja s’enfrontava el sector abans de la pandèmia”. En aquesta línia, buscaran projectes de turisme sostenible, ajudes per a inversions i incorporació de noves tecnologies per a la descarbonització i l’eficiència energètica de les instal·lacions i negocis turístics i augment de capacitació i competències digitals enfocades al turisme de qualitat, a la diversificació i la sostenibilitat ambiental del sector turístic.