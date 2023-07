L'expresident socialista de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, regala a PP i Vox l'única institució valenciana amb majoria d'esquerres

El partit de l'expresident socialista de la Diputació de València Jorge Rodríguez ha lliurat la corporació provincial al PP. La decisió de l'única diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, de secundar-se a si mateixa provoca que automàticament governe la llista més votada com a marca la llei electoral, en aquest cas la del PP. Vicente Mompó, alcalde de Gavarda i diputat en les Corts Valencianes, serà el nou president de la institució després de huit anys de govern de l'esquerra. La Diputació de València era l'última basa que tenia l'esquerra valenciana de conservar la representació institucional.

La presidència per al PP arriba després de dues votacions, on cap opció ha aconseguit la majoria absoluta. El PP compta amb 13 representants, Vox amb 2; mentre que el PSPV té 12 i Compromís 3. Enguix, d'Ens Uneix, era la diputada que inclinava la balança i ha optat, com va anunciar la seua formació, per recolzar-se a si mateixa en totes dues votacions, deixant un empat a 15. Mompó ha rebut també els vots de Vox.

Minuts abans del ple, l'expresident de la Diputació i secretari general d'Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha reiterat la seua negativa a fer costat al candidat del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, que sí que compta amb el suport de Compromís. Rodríguez ha justificat aquesta decisió en la desconfiança sobre el seu expartit i proposa a la seua diputada com una solució transitòria, fins que el PSPV “siga de nou de confiança”, en una acusació clara cap al secretari general, Ximo Puig.

Rodríguez ha indicat que la confiança tornaria “quan hi haja un Congrés nacional -màxim òrgan del PSPV- que faça que aquells que han posat bastons a les rodes en aquesta negociació desapareguen de l'escenari que tant de mal li ha fet al Botànic”. Preguntat en concret per Puig, ha dit: “El que ha perdut les eleccions ha d'anar-se, però aqueixa reflexió ha de fer-la qui perd les eleccions”. “No es tracta de venjança, es tracta de dignitat i de generositat”, ha reiterat.

Rodríguez ha insistit que no han trobat en els socialistes cap gest que permeta “reavaluar la situació” i ha recordat que en el passat mandat, quan Ens Uneix també va obtindre un diputat provincial, “no ens van cridar per a res”. Després de diverses setmanes de negociació, el dirigent, que va ser expulsat del PSPV després de la seua detenció en el cas Alqueria, del qual ha sigut absolt, va comunicar dijous passat la seua decisió i va convidar a PSPV i Compromís a votar al seu representant. El PP va exercir d'acusació en el procés judicial que es va prolongar cinc anys.