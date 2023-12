L'expresident Ximo Puig deixa la seua acta com a diputat autonòmic

L'expresident de la Generalitat Valenciana i líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, deixa la seua acta com a diputat autonòmic. El dirigent del PSPV se centrarà en el seu treball al Senat, on presidix la comissió de Pressupostos, i a pilotar la transició al capdavant del partit. “Ho he intentat fer de la forma més digna”, ha expressat en declaracions als mitjans aquest dilluns, on ha reiterat la seua intenció d'estar en política per a “millorar la vida de les persones”.

Puig va anunciar el passat dissabte que en el trimestre vinent s'apartarà de la primera línia per a obrir un nou procés en el socialisme valencià i el seu desig que arribe a bon port. En l'Executiva d'aquesta vesprada, el PSPV posarà data i forma al procés de renovació de lideratges després de perdre la Generalitat Valenciana, que buscarà evitar que els. socialistes es dessagnen.

També es triarà al nou portaveu en les Corts Valencianes després de l'eixida de l'actual sindica, Rebeca Torró, que serà secretària d'Estat, igual que la mà dreta de Puig, Arcadi España. El líder del grup parlamentari en aquesta etapa d'oposició serà el secretari d'Organització, José Muñoz