L’impost sobre successions que ha rebaixat Mazón és el segon que aporta més a la hisenda valenciana

L’impost sobre successions i donacions que acaba de rebaixar el Govern de Carlos Mazón és el segon que recapta més per a les arques públiques valencianes i augmenta any rere any des del 2019. Segons les dades de l’Agència Tributària, pel tribut sobre successions s’ingressaran 296 milions d’euros, a què se’n sumen 19 més a través de les donacions efectuades a la Comunitat Valenciana, amb data de novembre del 2023. La xifra suposa més d’un 13,5% de la recaptació total en la hisenda valenciana i fins hui, el tribut a penes el pagaven entre 15.000 i 20.000 persones a l’any, prop de l’1% dels contribuents totals de l’autonomia. La major part dels hereus no superaven els 5.000 euros en el pagament.

L’Agència Tributària Valenciana (ATV) ja ha ingressat enguany 2.136 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 31% respecte del mateix període del 2019, any previ a la pandèmia, i que equival al 97% dels ingressos obtinguts en els onze primers mesos de l’any passat, segons informa aquest departament. La previsió, sobre la base dels drets reconeguts, és de 2.191 milions d’euros quan falta tancar l’any. Sense comptar els compromisos que s’adquirisquen el desembre, la recaptació és un 3% inferior a la de l’any anterior, segons el visor d’Hisenda.

De tots els tributs gestionats per l’ATV, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és el que suposa més pes en els drets reconeguts i en la mateixa recaptació. En concret, segons apunta Sonia Díaz, directora general de l’Agència, la modalitat de transmissions patrimonials oneroses representa més de la meitat de l’acció directa de l’Agència, amb 1.193 milions d’euros en drets reconeguts. “Els valors d’aquest impost són molt significatius, perquè són la mostra clara que, a la Comunitat Valenciana, s’han reactivat després de la pandèmia alguns sectors clau, com és el de la construcció i el sector immobiliari”, destaca Díaz.

Per darrere, en xifres totals, està la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost, especialment lligat a les escriptures notarials, que implica una recaptació de 278 milions d’euros, i l’impost sobre successions i donacions, en el vessant de successions, amb uns drets reconeguts de 296 milions d’euros, respectivament, fet que suposa, en conjunt, un 27% del total dels drets reconeguts. Quant a la modalitat de donacions, també rebaixada pel Consell del PP i Vox, la xifra dels drets reconeguts se situa en 19 milions d’euros, un 20% menys que en l’exercici complet del 2022.

L’ATV també considera rellevant l’aportació de l’impost sobre el patrimoni en el període actual, amb uns drets reconeguts que ascendeixen a quasi 200 milions d’euros, un 1% més que el 2022 i un 33% superior respecte del 2019. L’executiu de Mazón també estudia com rebaixar aquest impost, segons els seus compromisos de campanya electoral i segons manifestacions de la titular d’Hisenda, Ruth Merino, encara que de moment han congelat la pujada prevista pel Botànic per al 2024.

En l’últim mes de l’any, les dades podrien variar, atesa l’entrada en vigor de la bonificació amb caràcter retroactiu a la data de les eleccions autonòmiques, més de la meitat de l’exercici fiscal. La reforma aprovada pel PP i Vox augmenta la bonificació, que estava en el 50% i amb nombroses exempcions i reduccions en la base liquidable, fins al 99% per als familiars de primer grau, i deixa l’impost sense gairebé supòsits per a gravar. L’impacte en la recaptació encara és una incògnita: el Govern valencià el xifra entre 230 i 160 milions d’euros, atesa la recaptació que implica en exclusiva els grups 1 i 2, els afectats per la rebaixa, i amb les dades de l’últim exercici complet, mentre que l’oposició eleva la xifra a 350 milions d’euros i critica que es renuncie a la recaptació en la comunitat autònoma pitjor finançada.

La previsió per a aquest exercici, feta per l’anterior Conselleria d’Hisenda, del PSPV, abans que el PP modificara la llei, és de recaptar 352,9 milions d’euros per l’impost sobre successions i 39,2 en l’impost sobre donacions. És, segons les xifres de l’Agència Tributària, un 27% de la recaptació total via impostos. Fins hui, els drets reconeguts són de 296 milions per successions i 18 milions en donacions, segons el visor de l’Agència Tributària.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, va assegurar en la presentació de la llei que la rebaixa del tribut “deshumanitzat” beneficiaria prop de 15.000 persones en el cas de successions i 3.000 més en donacions, ateses les dades del 2022, molt similars a les d’exercicis anteriors. Fins hui, l’impost estava bonificat al 50% i hi havia un notable nombre d’exempcions i reduccions en la base liquidable, com la que afecta l’herència d’una casa per als familiars de primer grau.