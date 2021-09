L'oposició reclama a Puig avançar les eleccions i baixar els impostos per a afrontar la crisi

La dreta parlamentària reclama un avançament electoral i insisteix en la baixada d'impostos com a fórmula per a la reactivació econòmica. Les portaveus del PP i Ciutadans, Maria José Catalá i Ruth Merino, han exposat en les seues intervencions en el debat de política general receptes similars per a afrontar la recuperació després de la pandèmia, una situació que, critiquen, s'ha desbordat amb la gestió del Govern del Botànic.

La primera parlamentària a formular el seu discurs ha sigut la recentment nomenada portaveu del PP en les Corts Valencianes, que ha agitat les disputes internes del Govern tripartit, fent mossa en el conflicte per l'elaboració del pressupost i algunes desavinences dels socis. "No és creïble que vosté parle de consens, d'unió, de l'Abraçada de Genovés, quan els seus no poden ni fer-se una abraçada a la cantonada", ha incidit la popular, que ha reclamat en diverses ocasions al president Ximo Puig que "pitge el botó" de l'avançament electoral, el gran motiu de les tensions entre Compromís i el PSPV.

Catalá, número dos de Carlos Mazón i principal representant del partit en les institucions, considera que els socis del Botànic "han generat un entorn hostil a la inversió, als autònoms o als emprenedors perquè fugen d'aquesta terra. L'any passat la Comunitat només va atraure un pírric 1,4% (324 milions d'euros) de les inversions estrangeres. Mentre que Madrid atrau inversions, Puig les espanta. Les economies més avançades, aposten per la llibertat i esforç personal per a garantir la solidaritat i protecció social. Just el contrari cap al que ens dirigeix un govern social-comunista amb ensomnis nacionalistes de segona divisió i prou poc amant a la llibertat”. Una qüestió a la qual el dirigent socialista ha respost acusant els populars de crear "fakes" amb els impostos, negant que els valencians siguen els més alts. Sí que és, ha insistit, un territori en el qual paga més qui més té "Efectivament, en els trams mes alts, i és una decisió política, fem efectiva la progressivitat fiscal, que és el que diu la Constitució", ha reivindicat Puig.

En una línia similar, encara que més moderada, ha exposat els seus arguments la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, que també debutava com a síndica en el debat. La gestió de la pandèmia ha centrat gran part de la seua intervenció, en la qual ha denunciat la falta d'autocrítica del Consell "perquè no els passe factura electoral", així com la falta d`"escolta real" als sectors afectats per les restriccions i de previsió a l'hora de prendre decisions.

La portaveu taronja ha oferit al president un acord per a baixar els impostos de manera “creïble i assenyada” perquè és “descoratjador” que siguem una de les autonomies amb “més pressió fiscal”, una afirmació que Puig ha desmentit en la seua primera rèplica a la portaveu del PP. “Estem amb el preu de la llum pels núvols, molts negocis amb la persiana baixada i moltes famílies travessant grans dificultats, per la qual cosa és urgent deixar d'esprémer els valencians i traure'ls d'aquest infern fiscal que allunya la inversió i impedeix la creació de llocs de treball”, ha insistit.

La bandera de la patronal turística també ha estat una constant en totes dues intervencions. "El Consell ha demonitzat sectors com l'hostaleria, el turisme o l'oci nocturn", ha afirmat Catalá, mentre que Merino ha reclamat aprovar més mesures de suport per al sector turístic, per als autònoms i per a les pimes. Totes dues parlamentàries han reclamat al president que desautoritze els seus dos vicepresidents i socis de Govern, Mónica Oltra i Héctor Illueca, de Compromís i Unides Podem, que van plantejar la setmana passada una taxa turística per a destinar la recaptació a polítiques d'emancipació juvenil, una qüestió que el dirigent ha ignorat, evitant aprofundir en el conflicte. La portaveu popular ha carregat severament contra la vicepresidenta del Consell, acusant-la de responsable de la condemna per abusos a una menor tutelada de la seua ex parella.