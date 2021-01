Les víctimes de violència masclista tindran reservats un 10% dels habitatges públics de la Generalitat Valenciana

El Govern valencià reservarà un 10% de les promocions d’habitatge públic i noves adquisicions residencials a les víctimes de violència masclista. La vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, han subscrit dimecres un conveni per a facilitar l’accés de dones i menors víctimes de violència masclista a un espai segur i digne.

El conveni compromet l’Xxxx (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, l’empresa pública d’habitatge) a oferir trimestralment els habitatges del parc públic de la Generalitat –tant els gestionats per l’entitat com el del parc propi d’Xxxx, així com els gestionats per aquesta a través de convenis o de qualsevol altre títol habilitant– a Igualtat per posar a l’abast de les víctimes de violència masclista. A més, els 91 habitatges ja adjudicats es mantindran com a reserva, de manera que, si algun queda disponible, es posarà a la disposició d’Igualtat.

Segons indica el document subscrit, des de juny del 2015 els habitatges de promoció pública lliurats a dones víctimes de violència masclista han sigut 104 entre els acollits al conveni (54) i els adjudicats fora del conveni, per baremació, sobre un total de 972 habitatges; un 10,7% del total. El compromís, un dels punts de l’Acord del Botànic, és mantindre el percentatge i incrementar-lo durant enguany amb una trentena d’habitatges que l’executiu autonòmic està rehabilitant. Per fer-ho, el departament que dirigeix Martínez Dalmau invertirà mig milió d’euros el 2021.

La víctima de violència de gènere és un dels criteris de valoració preferencial inclòs en el barem de sol·licituds d’habitatge, una prioritat que busca “garantir a les dones i els seus descendents a càrrec l’exercici del dret de gaudir d’un habitatge assequible, adequat i digne, dret a què han de dirigir les seues actuacions les institucions públiques”.

Segons Oltra, l’acord posa de manifest l’esforç dut a terme per “configurar un sistema d’atenció que cada vegada té més recursos per a donar resposta ràpida a les dones en aquesta situació, així com als seus fills i filles, que també són víctimes directes de la violència masclista”. L’habitatge és un dels puntals fonamentals per a l’emancipació de les víctimes, que veuen truncat el seu projecte de vida. “El conveni és l’afermament dels compromisos del govern contra la violència masclista, un govern feminista i les dades així ho demostren. No sols hem superat el percentatge previst dels habitatges del parc públic, sinó que a més també destinarem el deu per cent dels habitatges que estem adquirint per tanteig per a les víctimes. Això ens permet destinar en aquest moment 30 habitatges més”, afegia Dalmau.