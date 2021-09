Mónica Oltra i Héctor Illueca s’alien per marcar el seu perfil polític en el Govern valencià

En un govern de coalició, les forces que el componen corren el risc de difuminar-se sota l’ombra de qui exerceix la presidència. Amb la vista posada a curt termini en el debat de política general i els pressupostos autonòmics i a llarg termini en els dos anys que resten de legislatura, els principals dirigents valencians han començat a marcar les seues posicions i dibuixar els seus límits.

La vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, es reunien dimarts per treballar les polítiques comunes dels seus departaments –Polítiques Inclusives, d’una banda; Habitatge, de l’altra– però també per fer una anàlisi com a números dos i tres del Govern de coalició sobre la negociació dels comptes públics. Mentre el president de la Generalitat, Ximo Puig, es traslladava a Sevilla a negociar amb el president andalús, Juanma Moreno, del PP, els seus socis de coalició acordaven presentar una proposta que arriba al debat any rere any i que als socialistes els resulta especialment molesta: la taxa turística.

Els dirigents de Compromís i Unides Podem en l’executiu autonòmic reclamen introduir en els comptes una taxa turística la recaptació de la qual es destine a polítiques d’emancipació juvenil. Segons les seues estimacions, amb les xifres de visitants prèvies a l’eclosió de la pandèmia, es podrien recaptar 45 milions d’euros anuals. El 2020, any rècord en el pressupost d’Habitatge, les ajudes de lloguer per a famílies vulnerables i joves van ser de 28 milions d’euros fins a cobrir tots els destinataris que complien els requisits.

Els vicepresidents apunten que l’increment dels preus del lloguer dels últims anys, que impedeix als joves independitzar-se, va lligat a l’empremta del turisme i consideren que aquest sector ha de revertir part dels seus beneficis en les polítiques públiques: “Lligar l’impacte al retorn per garantir l’habitatge als joves ens sembla políticament just i pedagògic”, ha indicat Oltra, responsable de les polítiques autonòmiques de Joventut, mentre que Illueca, titular d’Habitatge, considera que “els pressupostos del 2022 han de mirar cap a la reconstrucció d’un país que ha de ser inclusiva, que no pot deixar ningú arrere i en què la clau serà la joventut, que puga forjar-se un avenir”. “Esperem que puga haver-hi un acord que beneficie la ciutadania i molt particularment que permeta al Govern del Botànic establir un diàleg amb la gent jove”, apuntaven els vicepresidents primer i segon.

Per als socialistes, la proposta de gravar al turisme ha de ser com el personatge secundari d’una sèrie que apareix temporada rere temporada per alterar la vida dels protagonistes. Va arribar per primera vegada de mans de Podem al debat de política general el 2017 i va evidenciar una de les grans bretxes entre les propostes del PSPV-PSOE i els seus socis de Govern. El plantejament s’ha anat repetint any rere any, amb fórmules diverses i que inclouen gravàmens diferents que paga el turista segons la mena d’allotjament, d’una manera similar a autonomies com Catalunya o les Balears.

Més enllà de la taxa, els titulars de Compromís i Unides Podem en el Govern del Pacte del Botànic abordaven la negociació global dels pressupostos i la comissió creada per a solucionar les deficiències del procediment. Oltra i Illueca van apuntar a “uns pressupostos que tinguen en el seu eix central millorar la vida de les persones, la transició ecològica i el canvi de model productiu, amb garantia efectiva dels drets socials” i van remarcar que “els socis de govern del Botànic podran debatre a fons sobre el canvi de model productiu” per veure “la manera de connectar les necessitats del nostre poble amb les grans línies pressupostàries”. Així doncs, els pressupostos del 2022 “han de respondre al Pacte del Botànic i a un acord polític col·lectiu i plural que represente la pluralitat que hi ha dins del Consell”, va reivindicar la vicepresidenta primera.

El president de la Generalitat va rebre l’avís després de la seua cimera a Sevilla, on negociava una postura comuna per al canvi de model de finançament amb el seu homòleg del PP. El dirigent socialista va considerar en una valoració a l’instant que “en aquest moment, el que necessitem és la reactivació del sector turístic, que és fonamental per a la nostra economia” i va apuntar que “s’ha de negociar amb el sector”. PP, Ciutadans i la patronal hostalera van rebutjar el gravamen al turista immediatament. Tot indica que els socis del Botànic forçaran la part majoritària a posicionar-se en la seua pròxima compareixença en l’hemicicle, dilluns que ve. El tauler polític valencià continua movent-se i els generals van alineant les seues tropes, encara que cap plantege seriosament disparar la munició.