Naiara Davó, sobre la seua destitució immediata com a portaveu de Podem: “Les agressions internes divideixen; en altres territoris ens hem quedat sense representació”

Podem és un partit en conflicte permanent entre les seues sensibilitats. Dissabte, la formació morada a la Comunitat Valenciana afrontarà un dels seus consells de direcció més tibants des dels orígens. L’equip que coordina Pilar Lima com a secretària general porta dissabte al Consell Ciutadà autonòmic, òrgan de direcció del partit, el cessament en el càrrec de la portaveu parlamentària, Naiara Davó, que es va comunicar al grup dijous al matí. La direcció argumenta que el càrrec de portaveu de Davó va ser determinat en un organisme que hui no existeix –amb les primàries del juny passat es va renovar l’òrgan de direcció– i acusa la parlamentària de deslleialtat per exposar el conflicte, que es va filtrar abans que la portaveu fera un comunicat.

L’anunci de la destitució va provocar la reacció de part del grup parlamentari, en què conflueixen membres de Podem amb dues diputades d’Esquerra Unida. A més de la portaveu, el partit morat té sis representants, tres de les quals van fer costat a Davó en la seua candidatura i una quarta, Cristina Cabedo, que es manté al marge de les disputes internes. La sisena, Lima mateix, que compta amb el suport d’EU, és qui es planteja com a portaveu parlamentària en contraposició al projecte que va presentar en les primàries, on advocava per diferenciar els espais del partit, parlament i Govern autonòmic.

En una conversa amb elDiario.es, Davó expressa que la decisió es pren contra el criteri del grup parlamentari i insisteix en aquesta “contradicció”: “Lima va dir que creia en tres potes, en tres lideratges i es volia centrar en l’orgànic. Els inscrits van votar aquest projecte i cal tindre coherència. Si no tenim coherència en política, poc ens queda”. La portaveu parlamentària es mostra dolguda per la decisió tan inesperada, després d’haver treballat durant un any i mig en un partit que no tenia lideratge. Davó va entrar al parlament autonòmic quan Rubén Martínez Dalmau va ser nomenat vicepresident segon i va ser l’enllaç de Podem amb la ciutadania i els mitjans des de la dimissió d’Antonio Estañ, exportaveu parlamentari i ex-secretari general.

El grup parlamentari va aprovar el novembre passat el nomenament de Lima, diputada autonòmica premiada per la militància –la van ajudar a pujar al número 1 per València en les llistes– com a portaveu adjunta per reforçar l’enllaç entre el partit i les Corts Valencianes i llimar asprors entre totes dues responsables. “Fa un mes i mig la vam nomenar portaveu adjunta per coordinar millor l’espai orgànic amb el grup parlamentari i dos mesos després incompleix el seu projecte”.

La portaveu encara i part del grup han expressat preocupació per començar “una altra batalla interna” mentre es marquen rècords diaris de contagis i morts per la pandèmia. “Enmig d’una pandèmia, no és adequat. Estem fent bona faena com a grup parlamentari i ho demostren les nostres iniciatives. Hem sigut un grup ferm combatent l’extrema dreta amb propostes antifeixistes pels valors democràtics, hem fet una proposta de reforma fiscal amb la complicitat de Compromís, estem treballant la reforma de la llei electoral, hem aconseguit traure la llei d’economia circular, posar en l’agenda la pobresa energètica, la política fiscal... I en comptes de focalitzar-nos a traure les mesures, estem parlant del meu cessament com a síndica... no hauria de ser així”, lamenta Davó. En aquest sentit, afirma que li preocupa que passe factura al partit: “Les agressions internes divideixen. En altres territoris ens hem quedat sense representació institucional. La gent ens demana unitat, faena conjunta... De què val que la gent participe si no es respecta la participació?”, planteja.

Sobre la seua legitimitat, Davó recorda els resultats de les últimes primàries: “A mi em va elegir portaveu un consell ciutadà d’un partit que entrava en una gestora. Però hi ha una votació més recent, la votació més gran d’un partit que és l’assemblea ciutadana, que al cap d’un any com a portaveu tria un projecte i que diu que un cap ha d’anar al Consell, un altre a les Corts i un altre al partit. Els dos projectes plantejaven que jo fora síndica, el de Pilar no m’impugnava a mi”. Segons explica, el punt que es vota dissabte planteja passar-la al càrrec de portaveu adjunt: “Tot sembla més personal que polític”.

Lima serà la quarta portaveu de Podem en tot just sis anys de representació parlamentària, la tercera secretària general i la segona representant del partit que assumeix dos càrrecs de manera simultània, malgrat que tant ella com el seu predecessor van defensar el contrari. Va ser elegida en unes primàries com a secretària general de la formació amb 38 vots de diferència respecte a Davó i controla dos terços del Consell Ciutadà Autonòmic, atés que gran part dels representants comarcals van donar suport a la seua candidatura. Amb aquesta majoria, es dona per descomptat que el partit la nomene portaveu en les Corts Valencianes.