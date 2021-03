Nova baixa en Ciutadans: la diputada per Alacant Marta Martín abandona el partit i l'escó en el Congrés

La diputada de Ciutadans en el Congrés per Alacant, Marta Martín, presenta la seua renúncia a l'acta com a parlamentària. Martín va fer arribar a la direcció nacional una petició per a reflexionar sobre l'estratègia i el rumb de la formació d'Inés Arrimadas després de la moció de censura a Múrcia.

La diputada comunicava la seua decisió en xarxes socials: "Acabe de presentar la meua renúncia a l'acta. Jo complisc els meus compromisos i espere que els que es queden complisquen el compromís que m'han donat. Que aqueix escó no servisca mai per a donar ales ni al nacionalisme ni a la corrupció. Ha sigut un honor fer el meu treball aquests anys. Gràcies", s'acomiadava.

Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años. Gracias — Marta Martín Llaguno 🖤🇪🇸 (@martamartirio) 18 de marzo de 2021

Martín és la segona parlamentària de Ciutadans que abandona la formació però la primera que renuncia a l'acta com a parlamentària. El dimecres, el diputat per Sevilla, Pablo Cambronero, anunciava la seua eixida del partit però mantenia la seua condició de diputat, passant al Grup Mixt. Hores després seguia el mateix camí la senadora electa Ruth Goñi, que mantindrà la seua acta en la Cambra Alta i compartirà Grup Mixt amb el senador triat per les Corts Valencianes, Emilio Argüeso, expulsat el dijous a la vesprada del partit per oferir prebendes a càrrecs a Múrcia perquè es convertiren en trànsfugues.

La direcció de Ciutadans tem que en els pròxims dies es produïsca una sagnia de càrrecs. "Hi haurà més traïdors, però serà una llosa que portaran tota la seua vida. Així que com més prompte millor es vagen, millor", asseguren fonts de la direcció de Ciutadans, que creuen que hi ha una operació orquestrada pel PP amb suport intern que el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, ha denominat "Jornades de Portes Obertes".

Aquesta operació, consideren, es va iniciar amb el secretari d'Organització d'Albert Rivera, Fran Hervías, que dissabte passat deixava la militància i la seua acta de senador per designació del Parlament d'Andalusia per a treballar en el departament del secretari general del PP, Teodoro García Egea. A Hervías li han seguit altres dirigents com el portaveu parlamentari en les Corts Valencianes, Toni Cantó, que va comunicar la seua brusca marxa el dilluns en l'Executiva convocada per Arrimadas.