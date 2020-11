Oltra sanciona la residència Domus Vi d’Alcoi, on van morir 74 majors, amb 40.000 euros per falta de personal prèvia a la pandèmia

El Govern valencià imposa una sanció de 40.000 euros a la residència de gent major Domus Vi d’Alcoi per falta de personal. La sanció respon a un expedient previ a la pandèmia, al novembre del 2019, arran d’una inspecció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en què es van detectar unes quantes infraccions tipificades com a greus en la Llei de serveis socials inclusius.

L’expedient, a què ha tingut accés elDiario.es, amonesta la residència després d’avaluacions reiterades i advertiments previs. La sanció es planteja per “no disposar del personal establit per la normativa reguladora de cada servei, tant en la dedicació com en la qualificació professional exigida i necessària per a l’exercici de les seues funcions”. En concret, la inspecció detecta “falta d’hores de dedicació de metge”, ja advertida al juny del mateix any, i “falta d’hores de Tasoc” (tècnic en activitats socioculturals”, que “es reitera en les últimes tres visites fetes”, datades al setembre del 2018, juny del 2019 i novembre del 2019. Els incompliments van ser comunicats en dues ocasions abans de plantejar la sanció.

L’empresa està ja mesos en el focus de l’Administració Pública i de la Fiscalia per les morts de persones majors durant la pandèmia. En el centre d’Alcoi han mort 74 residents amb acusacions greus per part de les famílies, el centre de Llíria està investigat per la Fiscalia per un vídeo en què apareixien ancians maltractats i el centre d’Elda ha detectat un brot amb 99 afectats, entre residents i treballadors, dos dels quals han mort. El departament que dirigeix Mónica Oltra ha plantejat la reversió del centre a la gestió pública. La sanció, explica el document, s’imposa en un grau mitjà, tenint en compte les al·legacions de l’entitat, l’informe del servei d’Inspecció i els criteris de graduació de l’article 144.1 de la Llei 3/2019, entre els quals destaca l’existència d’advertiments previs i la reiteració d’infraccions, així com el principi de proporcionalitat de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Domus Vi, gestionat per Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, va presentar diverses al·legacions al procés, en què va considerar que havia caducat l’expedient “perquè hi havia un termini excessiu entre la incoació i les actuacions inspectores”. Sobre la sanció en qüestió, l’empresa gestora de la residència al·lega haver complit “estrictament i rigorosament el requeriment de la Generalitat, per la qual cosa no procedeix cap sanció”, i que ha procedit a ampliar les jornades laborals del personal contractat, “per la qual cosa, abans de la incoació d’aquest procediment, s’havia esmenat el nombre d’hores requerides en les figures professionals del metge i del tècnic d’animació sociocultural”. A més, la residència assegura que “en cap moment s’ha posat en perill la salut dels residents, ja que s’ha suplit la manca d’hores de servei mèdic amb un excés important de servei d’infermeria” i considera excessiva la sanció. La proposta de sanció no acaba el procés administratiu i l’empresa encara pot plantejar-hi recurs d’alçada.