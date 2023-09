El PP frena a Castelló i Alacant l'ofensiva de Vox contra el valencià

L'ofensiva de l'extrema dreta de Vox contra el valencià ha trobat obstacles en el PP en els plens de Castelló de la Plana i d'Alacant celebrats aquest dijous. Així, mentre en la capital de la Plana tots els partits excepte Vox donaven suport a una moció en defensa de les Normes de Castelló del 32 -en les quals es basa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua-, a Alacant l'extrema dreta va haver de retirar una moció en la qual reclama que la capital siga treta de l'àmbit lingüístic valencià.

A Castelló es va aprovar una moció de Compromís en la qual es demanava considerar les Normes de Castelló com a base fonamental per a la normalització del valencià. La proposta va tirar avant amb els vots a favor de PSPV, Compromís i PP i en contra de Vox.

Durant el debat d'aquesta moció, el regidor de Compromís Pau Sancho va explicar que aquesta proposta pretén recordar els compromisos als quals va arribar la societat castellonenca i valenciana i treballar per a complir-los. “El nostre compromís és amb les Normes de Castelló, ja que aquest acord culmina una llarga història de temptatives de codificació lingüística del valencià, i aquestes normes són fruit del consens social i tenen una dimensió exclusivament cívica”.

“Tenim compromís amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que és la institució que té per funció determinar i elaborar la normativa lingüística de l'idioma valencià i és reconegut com a únic organisme competent en la regulació del valencià”, va indicar.

El regidor de Vox Alberto Vidal, per part seua, afirmava que “la llengua valenciana és una riquesa pròpia del poble valencià, però des de l'arribada de l'esquerra al poder s'ha convertit en arma política amb intenció clara de separatisme i anexionisme a uns inexistents Països Catalans”. Al seu torn defensava la normativa d'entitats secessionistes del català.

L'edil del PP Vicent Sales va justificar el vot favorable a la moció assenyalant que l'AVL va signar una declaració institucional a la Casa Matutano que explicava que la societat valenciana “deu homenatges i gratitud a les persones que van adoptar un acord transcendent, perquè es feia necessària una formalització de la llengua”.

Finalment, el socialista José Segura, en la seua explicació de vot, va apuntar que no pot entendre com hui dia “pot haver-hi persones i entitats que dubten que en la Comunitat hi ha una llengua pròpia, que cal defensar, protegir i utilitzar”. “És a l'AVL a la qual li correspon la responsabilitat del present i futur de la llengua i no podem permetre la falta d'unitat per les agressions al valencià”.

La Generalitat decidirà sobre Alacant

En el ple de l'Ajuntament d'Alacant, Vox va retirar la proposta de declaració institucional que buscava instar les Corts Valencianes a incloure la ciutat com a municipi de predomini lingüístic castellà, ja que va afirmar que la Generalitat “treballa en la reforma per a eliminar la imposició lingüística” a la ciutat.

El portaveu adjunt de Vox, Mario Ortolá, va assegurar: “Ens han comunicat fa un parell d'hores que les tres declaracions que el Partit Popular va recolzar -en referència a les de la legislatura passada per a demanar que Alacant fora de predomini lingüístic castellà, que van secundar PP i Vox- han causat efecte i s'està treballant en la reforma per a eliminar des del govern de la Generalitat la imposició lingüística a Alacant, que és el que perseguim”.

A partir d'ací, va afegir que té “la bona fe i la confiança que PP i Vox volen exactament el mateix”, per la qual cosa va retirar la declaració. A més, va emplaçar al PP' a “vigilar molt de prop l'activitat legislativa del govern de la Generalitat, confiant en ells”.

I va advertir que Vox tornaria a presentar la declaració institucional en el ple en cas que no es duga a terme aquesta “exigència” que els alacantins tinguen “els mateixos drets”.

Després de la intervenció d'Ortolá la portaveu del PP, Mari Carmen d'Espanya, va afirmar que estan “d'acord” i que la secundaran.

La portaveu socialista, Ana Barceló, va denunciar que Vox “estava negociant” amb el grup popular en el plenari. “Estava condicionant la retirada al fet que vostés acceptaren una cosa que no sabem molt bé que és”, va censurar. Igualment, el portaveu de Compromís, Rafa Mas, va qüestionar que la portaveu popular haguera pogut intervindre en el debat respecte a la declaració institucional del valencià i la resta de portaveus no.

El debat sobre la retirada d'Alacant del predomini lingüístic del valencià es va produir després que entitats universitàries es pronunciaren en contra d'aquesta proposta de l'extrema dreta afirmant que “no és un fenomen ni natural ni accidental, sinó el resultat de la repressió lingüística exercida sobre els alacantins”.

Per la seua part l'AVL també va mostrar la seua “preocupació” advertint que “significaria privar als alacantins dels seus drets lingüístics i de la seua identitat històrica”.