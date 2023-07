PP i Vox eliminen el nom de l'Auditori Municipal de Torrent dedicat a un fundador del grup musical Al Tall

Des del 14 de gener de 2016 el nom oficial de l'auditori de Torrent era Auditori Vicent Torrent, rendint així homenatge al fundador del grup de música folk en valencià Al Tall. Però un mes després de conformar-se el govern de coalició del PP i la ultradreta de Vox s'elimina aquest homenatge al músic local, justificant-se que d'aquesta manera no es destaca a cap músic de la ciutat.

L'oposició del PP i de la dreta a la denominació de 'Vicent Torrent' no és nova, s'han oposat des del primer moment a aquest homenatge al músic torrentí, nom que es va atorgar després d'una proposició del grup Compromís. L'actual alcaldessa, Amparo Folgado, va reiterar en diverses ocasions la seua oposició insistint en el mateix argument.

“La denominació Auditori Vicent Torrent posa en evidència i greuge comparatiu respecte a altres persones del món de la cultura torrentina i valenciana, que han investigat el nostre llegat musical i que són igualment mereixedores de reconeixements semblants”, va sostindre Folgado. “Per això, es considera més adequat que l'auditori recupere el nom d'Auditori de Torrent, utilitzat majoritàriament per la ciutadania”. En 2018 el PP també va demanar la retirada de l'homenatge per haver lluït Torrent un llaç groc en la seua solapa durant el lliurament dels premis Carles Santos de la música en valencià.

Vicent Torrent és conegut principalment per ser un dels fundadors del grup Al Tall en 1975, i autor de la que passa per ser una de les seues principals cançons 'Tio Canya'. Sobre aquesta peça afirmava Torrent: “Tio Canya és una crònica. No es tractava de fer un discurs reivindicatiu, sinó de posar un espill davant el país perquè es mirara. M'alegra que la cançó desperte sentiments i emocions. Si, a més, aconseguira que augmentara el nivell de consciència del que jo denomine les zones 'valencianocallades', estaria molt bé”.

A més de la seua etapa com a músic d'Al Tall també ha publicat un assaig sobre les diferents realitzacions valencianes de la música tradicional fruit de la seua experiència com a intèrpret i de la seua investigació i divulgació des de la Conselleria de Cultura, RNE o els Tallers de Música Popular. L'11 de novembre de 2021 va ser nomenat per les Corts Valencianes membre del Consell Valencià de Cultura; aqueix mateix any el grup Al Tall va obtindre la distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural.