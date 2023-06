El PP insisteix en els resultats del 28M com a prèvia de les eleccions generals: “Espanya ha parlat però el sanchisme no ho ha entés”

El PP insisteix a abordar les eleccions municipals i autonòmiques com el pas previ a les eleccions generals. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que, amb els resultats a la mà “Espanya ha parlat però el sanchisme no ha entés el que Espanya li ha dit”. Davant un auditori eufòric a València, on ha presidit la junta directiva del PP valencià al costat de Carlos Mazón, Feijóo ha ressaltat que Sánchez i el seu Govern han perdut les eleccions del 28 de maig “pels seus errors, pels seus espectacles i per la seua desconnexió amb la realitat”.

El dirigent popular assegura que el president del Govern ha perdut el nord, que està “desesperat” en proposar debats cara a cara televisats i l'ha qualificat diverses vegades de mentider. “Sánchez ens va mentir amb els indults, amb la sedició i la malversació, amb el seu intent de controlar les institucions. De manera permanent ha dit una cosa i ha fet la contrària”, ha expressat Feijóo, que ha retret a Sánchez que haja dit que “set milions d'espanyols han votat a la ultradreta”. “Ens ha anomenat trumpistes, amics de Bolsonaro, ha tornat a mentir”, ha insistit.

Feijóo ha abrigallat al presidenciable popular, que inicia aquest dijous la ronda de contactes amb els partits per a formar govern, i li ha agraït que haja posat el seu “bagatge polític” al servei del seu projecte. “Aconseguir a la primera la presidència d'una comunitat autònoma és un fet que no ocorre tots els dies”, ha subratllat. En aquesta línia, els populars insisteixen que guanyar la Comunitat Valenciana és el pas previ a guanyar Espanya. “La Comunitat Valenciana és un dels ressorts en els quals pivotarà el canvi a Espanya. Si no falla la Comunitat Valenciana, no fallarem en el Govern de la nació”, ha insistit el líder popular, que fa una crida a una gran mobilització per a la cita amb les urnes. “El 23 de juliol també passarem pàgina i culminarem el canvi iniciat el 28 de maig”, ha insistit. Ni el president nacional ni el valencià han fet referència als pactes amb Vox, necessari per a la investidura.

Del que sí han parlat és de les negociacions dels partits per a concórrer sota el paraigua de Sumar a les eleccions generals. El president dels populars ha furgat en la ferida, apuntant que “des de la convocatòria d'eleccions el sanchisme i els seus socis estan parlant de coalicions, de repartir-se llocs en les llistes, de vetos creuats, de si sumen uns i resten uns altres o de com col·locar als que s'han quedat fora”, ha dit. Sánchez “no parla de recuperar l'economia, l'ocupació de veritat o els serveis públics, sinó de coalicions i de vetos creuats”, ha insistit el dirigent.