El PP obri expedient d’expulsió a una regidora detinguda en una operació de tràfic de drogues en el municipi valencià de Ròtova

El Partit Popular valencià tramita l’expulsió d’una regidora en el municipi valencià de Ròtova detinguda per tràfic de drogues. La Policia Nacional va detindre el desembre passat tretze persones en diferents localitats de la Safor en l’operació batejada com a Oasis, entre les quals estava la regidora i que va ingressar a la presó juntament amb sis persones més.

La regidora detinguda no figurava en els principals llocs de les llistes del PP per a les eleccions municipals, però una sèrie de dimissions van fer córrer la candidatura fins al seu número. L’exalcalde i el seu número dos van renunciar a l’acta de regidors per no haver aconseguit la llista més votada, segons un acord amb el partit, i després d’ells va renunciar un altre edil per una qüestió personal. Així doncs, el setembre passat, va arribar el torn de la regidora detinguda ara i que a penes ha estat dos mesos exercint de representant del PP en el municipi de 1.200 habitants. Fonts del PP expliquen a elDiario.es que es va obrir en el seu moment expedient d’expulsió i expliquen que la regidora no ha pogut renunciar al càrrec, perquè està a la presó, una qüestió que el partit tracta de resoldre i que es complica amb els protocols de COVID-19, que restringeixen les visites.

Segons va informar l’institut armat en un comunicat, els agents van detindre tretze persones, quatre dones, una d’elles d’origen colombià, i nou homes d’origen espanyol, entre 31 i 50 anys, com a presumptes autores d’un delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

Els investigadors de l’operació Oasis van fer diversos escorcolls en habitatges de la comarca valenciana, on el capitost tenia fixades unes quantes residències, en què es van intervindre 1.865,52 grams de cocaïna; 603,7 grams de marihuana; 47.515 euros en efectiu; cinc telèfons mòbils; dues targetes SIM; un patinet elèctric; un ordinador de taula; dos vehicles; uns quants rotllos de fleix; uns quants retalls de plàstics, i quatre bitllets de 50 euros amb la inscripció “this is not legal”.

L’operació es va saldar amb tretze persones detingudes com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública i pertinença a grup organitzat. Dels tretze detinguts, set dels quals amb antecedents policials, sis romanen a la presó. La investigació es va iniciar arran de saber que un individu de la Safor adquiria quantitats importants de droga i posteriorment la distribuïa a través dels col·laboradors amb què comptava l’organització, segons va explicar el cos policial en un comunicat.