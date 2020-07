El PP valencià es desfà dels prejudicis per a reivindicar la diversitat sexual

De presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la modificació del Codi Civil que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe al fet que alguns dels seus dirigents porten els colors de la bandera LGTBI al canell. En 15 anys el Partit Popular de la ciutat de València ha passat per un procés considerable de canvi, assumint reivindicacions de moviments socials i allunyant-se en certa manera del conservadorisme que encara pregonen certs sectors catòlics.

El PP valencià no vol que les seues sigles sonen arcaiques ni s’associen a l’homofòbia i pretén que quede ben clar en el seu congrés de València, que ratificarà Maria José Catalá com a líder en la capital. Divendres se celebra el conclave municipal i el partit sembla que fa una aposta clara per acostar el votant conservador sense importar la seua orientació o identitat sexual. L’esborrany de la ponència política inclou per primera vegada una manifestació explícita en defensa dels drets LGTBI, amb el compromís d’“erradicar qualsevol manifestació contra les persones LGTBI”, facilitant eines de sensibilització i educació. “Ens comprometem amb la tolerància, amb la llibertat en totes les seues dimensions i amb la llibertat per a estimar”, diu el text.

El projecte de Catalá busca “una València integradora i diversa que respecte totes les persones amb independència de la seua raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal” per la qual cosa “la igualtat i la no-discriminació seran àmbits d’actuació prioritaris”. Una proposta que també van incloure els estatuts de Noves Generacions, l’organització juvenil dels populars, que incorporen la diversitat sexual sense prejudicis.

Per a mostra, el perfil oficial del partit a la província va canviar el 28 de juny passat els colors per a col·locar-se en l’espectre cromàtic de l’Orgull, que no ha pogut celebrar-se al carrer per les restriccions derivades de la COVID-19. Aqueix mateix cap de setmana, nombrosos rostres amb perfil públic del partit van compartir en xarxes socials missatges per la igualtat del col·lectiu. La presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, manifestava el seu suport al col·lectiu: “Teniu obertes les portes” del PPCV. I reclamava “una societat tolerant i respectuosa amb totes les persones, sense importar a qui resen, a qui voten o a qui besen”.

Als canells d’alguns diputats la rojigualda va acompanyada de la bandera irisada com a mostra que alguns, especialment els més joves, no pertanyen a aqueixa generació que va intentar negar els drets de les persones homosexuals i sí a una nova fornada més tolerant i inclusiva. Juan Carlos Caballero, diputat autonòmic, president de Noves Generacions a la Comunitat Valenciana i responsable d’organització del congrés municipal, es va bolcar en la reivindicació de l’Orgull, compartint imatges dels perfils públics sota el lema ‘Love is love’. Caballero és el principal referent del sector jove en el partit conservador i la legislatura passada va ser el portaveu del partit en la comissió d’Igualtat de Gènere i Polítiques LGTBI de les Corts Valencianes.

Altres dirigents que van manifestar suport al col·lectiu LGTBI van ser Víctor Soler, president del PP de Gandia i portaveu a l’Ajuntament, que va acudir a l’acte oficial en el municipi i a la hissada de bandera, malgrat la sentència del Tribunal Suprem sobre les ensenyes en els consistoris; o Vicente Blay, responsable de Noves Generacions a la província de Castelló. El perfil estatal de Noves Generacions de PP va compartir un vídeo amb el text “a qui vulga que vulgues, NNGG et vol”. Aquesta reivindicació de l’amor es veu amb cert recel en els sectors més crítics del col·lectiu LGTBI, que consideren que vincular l’orientació sexual en exclusiva a l’amor pot ser contraproduent i l’Orgull va més enllà del dret a estimar; és el dret a ser.

El XIII Congrés del PP de la ciutat de València se celebrarà divendres que ve 10 de juliol en el Museu de les Ciències Príncep Felip, set anys després que es va celebrar l’últim congrés de la ciutat. Per a la cita, els populars han decidit que presidisca el conclave Esteban González Pons, el “valencià més internacional”, segons afirmen. Aquest serà el primer congrés que els populars celebren a la Comunitat Valenciana i es regirà pel principi d’un militant, un vot.