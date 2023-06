El PSPV presentarà iniciatives en totes les institucions per a reforçar el pacte contra la violència de gènere

El PSPV presentarà iniciatives en totes les institucions valencianes per a reforçar el pacte contra la violència de gènere. L'Executiva dels socialistes valencians ha aprovat per unanimitat aquest dimarts la primera mesura de la pròxima legislatura, que tracta de situar la lluita contra la violència en el centre del discurs, després de les mesures anunciades per Vox en la Comunitat Valenciana en coalició amb el PP.

“Mentre alguns volen canviar-li el nom i oblidar-lo, per a nosaltres continua sent un tema central pel qual continuarem treballant sense descans”, ha apuntat Miguel Soler, responsable de campanya dels socialistes valencians, després de la trobada d'aquest dimarts.

Els socialistes han aprovat el seu comité electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol, format per Miguel Soler, que serà coordinador, i Ana Domínguez com a portaveu, segons ha informat el partit en un comunicat. La reunió ha traçat el full de ruta a seguir per a aquests comicis en els quals s'aposta per una campanya que reivindique “la importància d'un govern progressista a Espanya i el que això significa per a la vida de la ciutadania”.

Soler ha subratllat que aquesta campanya del que es tracta és de “transmetre al conjunt de la ciutadania la importància que tenen les polítiques de progrés que s'estan impulsant i que siguen ells els que valoren si és necessari un Govern progressista a Espanya” i ha apuntat que per a això el PSPV “recorrerà tot el territori per a conversar amb la gent i que coneguen el nostre projecte”.

Així mateix, el dirigent socialista ha destacat que en els últims dies “ha quedat clar que no tenim el mateix PP a tot arreu” i ha enlletgit que “mentre a Extremadura han dit que és impossible pactar amb Vox ací en la Comunitat Valenciana no han perdut ni un minut a assumir les seues tesis més reaccionàries”. A més, ha lamentat que la Comunitat “ha deixat de ser exemple de progrés per a tornar arrere” i ha insistit que “estem tornant a protagonitzar portades per motius denigrants com fa huit anys”.