El PSPV proclama Diana Morant secretària general per a ser “el dic de contenció de les polítiques retrògrades”

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, és ja oficialment la secretària general del PSPV. La Comissió d’Ètica dels socialistes ha validat els avals de l’única aspirant després del pacte amb els dirigents provincials de València i Alacant.

La ministra, la primera dona a liderar el PSPV, comença dimecres la carrera per la Generalitat Valenciana. En el seu discurs de proclamació ha enaltit les polítiques del Govern de què forma part, amb la pujada del salari mínim i les pensions com a bandera, en contraposició a la rebaixa fiscal del Consell del PP i Vox. “Estem per a ser el dic de contenció de les polítiques retrògrades”, ha promés Morant, en línia amb el lema de la seua campanya, “Ací estem”. Pres del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, la ministra ha reivindicat el seu llegat cultural davant de la “censura” del govern de la dreta contra la ultradreta. “Estic ací per a defensar la llibertat”, ha dit, en referència a les polítiques feministes i el valencianisme.

Com que és l’única candidata, no hi haurà primàries i la direcció del partit es completarà en el congrés del 22 de març. Alejandro Soler, secretari provincial d’Alacant, serà el president de la formació, i Carlos Fernández Bielsa, el vicesecretari general.

El PSPV ha celebrat un acte a les portes de la seua seu a València, al carrer de l’Hospital, on la secretària general s’ha ratificat com a candidata: “Aquest serà el PSPV que guanye les eleccions el 2027”, ha manifestat davant un nodrit grup de representants i militants dels socialistes. Després del conat de batalla interna, els del puny i la rosa es mostren units en l’objectiu d’obtindre la victòria electoral.