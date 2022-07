Puig estreny el seu portaveu a Alacant perquè dimitisca i tanque la crisi del grup municipal

La crisi en el grup socialista de l’Ajuntament d’Alacant contínua estancada quatre dies després que la direcció convidara a anar-se’n el seu portaveu, Francesc Sanguino. L’encara representant municipal ha fet efectives les seues amenaces de destituir els regidors i assessors rebels de la seua participació en empreses públiques i patronats, després de denunciar en un escrit a la direcció nacional que operaven en un grup polític al marge dirigit per l’exsenador Ángel Franco.

Després de cessar tres assessors i traure dos regidors de les empreses participades per l’ajuntament, l’últim candidat dels socialistes alacantins a l’alcaldia retirava les competències al secretari general de l’agrupació local, Miguel Millana, un dels assenyalats, com a representant socialista en la Junta Rectora de l’Agència Local de Desenvolupament.

Les accions de Sanguino, en cadena des de divendres passat, ja irriten la direcció dels socialistes valencians, que li reclamen que tanque la crisi en el grup municipal amb la seua marxa. Set dels nou regidors van rubricar un escrit instant-lo a fer marxa enrere en els seus posicionaments, una manera de desautoritzar-lo públicament, després d’unes quantes topades.

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, que va brindar el seu suport a Sanguino en les primàries, ha demanat “sensatesa”, “sentit de la responsabilitat” i actuar “en funció de l’interés general i no particular” al dirigent davant la crisi. Sense esplaiar-se molt més, Puig ha insistit a dirimir el conflicte “d’una manera democràtica”, apel·lant al “sentit de la responsabilitat per part de tots els que representen una aspiració de molts ciutadans”.

La direcció dels socialistes valencians espera que la dimissió del portaveu s’efectue en qualsevol moment, malgrat que està anunciada des de dilluns, i assegura que “tots els escenaris estan oberts”, en referència a l’adopció de mesures disciplinàries si no es produeix. De fet, el secretari general de l’agrupació local del partit, Miguel Millana, ha convocat una reunió extraordinària de l’executiva per a la vesprada de divendres. En el moment de tancar aquesta edició, no consta que Francesc Sanguino haja presentat la renúncia com a portaveu del PSPV a Alacant.