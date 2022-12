Rebeca Torró assegura que hi ha 25 expedients de 430 megavats de fotovoltaica a punt d’autoritzar-se

L’executiu valencià donarà el vistiplau els pròxims dies a una vintena d’expedients de plantes fotovoltaiques. La Conselleria de Política Territorial, una de les competents en l’avaluació de les instal·lacions de plaques en sòl, ha comunicat dilluns que en les últimes setmanes s’ha informat de 25 expedients que suposen en conjunt una potència de 430 megavats, quasi la mateixa quantitat que s’ha autoritzat des del principi de la legislatura.

La socialista Rebeca Torró ha reunit dilluns la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Immaculada Orozco, el sotssecretari de la conselleria, Rafael Briet, i la directora general de Política Territorial i Paisatge, Rosa Pardo, per abordar la tramitació d’expedients. Aquesta vintena de projectes “equivalen a un total de 25 expedients favorables que la conselleria ja ha emés i ha tramitat gràcies al treball coordinat que es du a terme amb els diferents departaments i dins del compromís ferm de la Generalitat d’avançar en la implantació d’energies renovables”, ha indicat la consellera. Ara, els documents estan en la Conselleria d’Economia, l’òrgan substantiu, per a ser aprovats.

La reunió de la consellera amb el seu equip, on s’han produït diverses friccions sobre l’impacte de les plantes en el territori, precedeix la trobada del president amb els consellers implicats en la gestió de projectes de renovables. El president de la Generalitat, Ximo Puig, reuneix dimarts els consellers d’Economia, Política Territorial i Transició Ecològica per abordar les discrepàncies sobre el model d’implantació d’energia fotovoltaica a la Comunitat Valenciana, que ja estan setmanes en plena actualitat, amb l’objectiu d’eixir amb les diferències resoltes. Dilluns també s’han reunit la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, amb el nou director general de Transició Energètica, Enric Juan, que substitueix Pedro Fresco.

La titular de Política Territorial va encarregar un informe a l’Advocacia de la Generalitat per esclarir els dubtes sobre la interpretació de les tres normes que regulen la implantació de plantes fotovoltaiques a la Comunitat Valenciana que impliquen el seu departament, les de menys de 50 megavats de potència, que han provocat el retard de centenars d’expedients. L’informe cita el Consell a una sèrie de canvis en la tramitació i recorda que la Generalitat no pot exigir a un promotor documentació addicional que no vinga marcada en la norma ordinària, cosa que feien alguns departaments, dirigits per Compromís. En concret, el Consell ha de donar resposta a 90 projectes abans del 25 de gener per complir els terminis marcats pel Ministeri de Transició Ecològica i evitar que els promotors perden el permís de connexió a xarxa elèctrica. Dilluns, en un acte en la Universitat de València, la ministra Teresa Ribera rebutjava prorrogar els terminis davant els retards de les comunitats autònomes, llastrades per la falta de personal, lluny de l’objectiu en potència instal·lada. La Comunitat Valenciana, que hauria de tindre en 6.000 megavats d’energia solar el 2030, encara no ha arribat als 500 megavats instal·lats.