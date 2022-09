Sánchez: “On hi hagué amnisties fiscals, hi haurà reformes perquè paguen més els que tenen més”

“On hi hagué amnisties i regals fiscals per als més rics, hi haurà reformes fiscals que garantisquen que paguen més els que tenen més”, ha assegurat Pedro Sánchez en el discurs que ha pronunciat amb motiu del desé aniversari d’elDiario.es en què ha aprofitat per a recordar que aquesta dècada “no ha sigut fàcil” i ha fet un recorregut per alguns de les fites que han tingut lloc com la pandèmia, la guerra a Ucraïna o la crisi territorial a Catalunya, però també els casos de corrupció entre els quals ha assenyalat els esdevinguts precisament a València. “Ací ha estat elDiario.es deixant testimoniatge de tot el que ha esdevingut”, ha afegit el president, que s’ha referit a la seua “independència i l’esperit crític”.

El president ha fet una referència a la “competència fiscal a la baixa” que està donant-se entre les comunitats i ha apostat per un model que enfortisca l’estat del benestar. Així doncs, ha fet un paral·lelisme entre les dues crisis que ha afrontat Espanya en aquesta dècada. La que tenia lloc precisament quan va nàixer aquest mitjà i la que deixen ara la pandèmia i la guerra a Ucraïna. “De crisis, n’hi ha moltes, però només hi ha dues respostes possibles”, ha assenyalat el president, que s’ha referit a la “basada en l’individualisme i la insolidaritat” de fa deu anys o l’actual, que ha assegurat que està encarant-se amb “amb determinació, amb unitat, amb solidaritat i amb sensibilitat social”.

“Si en la crisi financera el nostre país va tardar deu anys, una dècada, a recuperar el que uns altres havien aconseguint en tres, en la crisi de la pandèmia hem necessitat a penes dos anys per a aconseguir les dades d’abans de la pandèmia”, ha assenyalat el president, que s’ha felicitat pel creixement del PIB, que ha apuntat que és més gran del que esperaven en les previsions. “Als que vulguen comprar el relat que el 2012 el vent de la prosperitat bufava contra els interessos d’Espanya a Europa i que poc podia fer el Govern conservador, m’agradaria compartir amb vosaltres una data: 26 de març de 2020”. Va ser llavors, segons ha relatat, que va reclamar en el Consell Europeu “una resposta unificada, potent i eficaç” per evitar que l’impacte del confinament fora menor. “No podem cometre els mateixos errors de la crisi financera, perquè aquests errors van sembrar llavors de desafecció i divisió en el projecte europeu”, va dir Sánchez als líders europeus.

“Fa una dècada, vam patir polítiques que van provocar molt de sofriment de la classe mitjana i treballadora del nostre país i una immensa majoria social d’espanyols condemnada a pagar una mena de triple factura: la factura de les retallades brutals dels serveis públics, el rescat bancari i l’amnistia fiscal a grans defraudadors, i embolcallant el conjunt una insuportable corrupció”, ha continuat el president.

“Ens enfrontem a grans incerteses amb un resultat incert i ho fem amb la consciència d’estar en la banda correcta de la història. Quan la pau torne a Europa, tindrem un país que haurà sabut preparar-se i aprofitar aquest temps”, ha afirmat el president, que ha assegurat que d’ací a una dècada, quan se celebren deu anys més de vida d’elDiario.es, es farà “la vista arrere” i s’entendrà “la dimensió dels reptes” que s’han afrontat en els últims temps i “l’abast dels canvis que estan en marxa”.

Sánchez s’ha compromés, a més, a continuar “avançant en drets com els assolits amb la llei de l’eutanàsia, la llibertat reproductiva o la llei de protecció de la infància” alhora que es combat “la pujada de preus”.

També s’ha referit al debat territorial en assegurar que el seu Govern no està permetent que “les disputes s’enquisten” en referència a Catalunya. “Continuem impulsant una agenda de diàleg, de trobada. El 2017 el nostre país va patir un intent de ruptura, de sedició i hui entre tots estem contribuint a aquesta convivència i a garantir la unitat d’Espanya”, ha afegit el líder socialista.

“D’ací a 10 anys, quan ens ajuntem per a les dues dècades d’elDiario.es, farem la vista arrere i entendrem millor la dimensió dels reptes que vam haver d’afrontar com a societat i l’abast dels canvis que estem posant en marxa, i ho farem des d’un país millor, que va saber aprofitar l’oportunitat enmig de la tempesta, una Espanya molt més sostenible, més feminista i més cohesionada. Una Espanya líder en transició energètica, referent mundial de drets i llibertats que hui estan posats en qüestió. En resum, una Espanya que haurà demostrat que no hi ha riquesa més sòlida que la del benestar compartit, ni progrés més gran que el d’aconseguir la justícia i la dignitat a més de taxes de creixement més altes”, ha dit el president abans de desitjar “llarga vida” a elDiario.es.