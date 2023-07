Sumar es compromet a abordar la reforma del finançament autonòmic

Sumar assumeix la reforma del finançament autonòmic en el seu programa electoral. El programa estatal de la plataforma que lidera Yolanda Díaz, que es presenta dijous, es compromet amb una reforma àmplia que reequilibre els recursos de les comunitats autònomes, segons apunten fonts de la plataforma.

La proposta estatal assumeix el marc valencià, que els representants de Compromís-Sumar per València han presentat dimecres. Com es va marcar en l’acord per a concórrer junts a les eleccions, la candidatura valenciana liderarà els plantejaments que afecten aquesta autonomia i presenta als electors valencians una agenda singularitzada i consensuada entre les forces d’esquerres; una mena de ‘valencianització’ del programa electoral que totes dues parts assumeixen i han treballat conjuntament.

Sota el lema ‘La teua veu’, els caps de llista de Compromís-Sumar Àgueda Micó, Alberto Ibáñez, Nahuel González i Àngela Llinares i el candidat al Senat Ignacio Blanco han presentat la seua campanya, que aspira a aconseguir grup parlamentari propi. L’últim CIS, amb una forqueta àmplia en el conjunt de l’Estat, apunta que la coalició podria tindre 7 diputats en les circumscripcions valencianes (un a Castelló, dos a Alacant i quatre a València, molt per davant de Vox, amb 4 escons). Els candidats es presenten per ser “una veu valenta, que no es resigna i que treballarà dia i nit per retornar la dignitat a les nostres institucions. Que farà front davant cada injustícia, també des de Madrid. Una veu decidida, que pose els drets de totes i tots per davant dels privilegis d’uns pocs. Que lluita per enfortir els serveis públics, per una economia al servei de les persones i per combatre el canvi climàtic. En aquest sentit van les propostes del programa electoral”, han assenyalat.

En el document, les formacions es comprometen a abordar la “reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que atenga criteris poblacionals i de prestació dels serveis públics i desenvolupament competencial, per posar fi a l’infrafinançament valencià”, unes mesures que inclouen la “condonació del deute històric de la Generalitat Valenciana fruit de l’infrafinançament cronificat” i un fons d’anivellament, segons apunta el text i han subratllat els portaveus en la presentació.

Entre altres línies de l’agenda valenciana, la plataforma que encapçala Díaz es compromet amb la “paralització definitiva” de l’ampliació del port de València, la “finalització urgent” del Corredor Mediterrani i el traspàs de competències en Rodalia i ports a la Generalitat Valenciana. També figura el compromís de pressupostar i executar unes inversions concordes al pes poblacional de la comunitat autònoma.

Progressivitat fiscal

Un dels aspectes més destacables de la candidatura Compromís-Sumar és el model fiscal. A més de la reforma del sistema de recursos per a les autonomies, el programa advoca per un pla de progressivitat fiscal amb més trams d’IRPF per a fer més proporcional l’esforç als recursos de cada individu, a més d’establir que l’impost de transmissions patrimonials siga progressiu –que no pague el mateix una parella jove pel seu primer habitatge que un inversor pel tercer, ha apuntat Alberto Ibáñez, número dos de la candidatura–, a més d’elevar els mínims exempts de l’impost sobre successions o crear un impost permanent a les grans fortunes i taxes ambientals. De la mateixa manera, es planteja que l’impost sobre societats siga progressiu perquè no pague la mateixa proporció una pime que una gran mercantil i un impost per a les transaccions financeres especulatives.

El programa fa èmfasi en la descentralització de l’Estat, la proximitat dels serveis públics, la titularitat directa d’aquests i el reconeixement del seu caràcter plurinacional. Així doncs, apunta a l’aprovació d’una llei d’igualtat lingüística i una llei estatal “d’ús i ensenyament de llengües oficials i minoritzades de Galícia, Euskadi, Navarra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià basada en la protecció dels sistemes d’immersió lingüística”. També preveu mesures sobre el sistema electoral, com canviar la Llei electoral per fixar circumscripcions autonòmiques, arribar a 400 diputats i rebaixar l’edat de vot a 16 anys.

Pujada de l’SMI, jornada de 32 hores i blindatge dels serveis públics

La coalició incorpora mesures que el Pacte del Botànic ha impulsat en les seues dues legislatures en la Generalitat Valenciana i que el Ministeri de Treball ha anat avançant. Entre aquestes, la setmana laboral de 32 hores sense pèrdua de salari, equiparació de permisos de paternitat i maternitat a 6 mesos per cada progenitor i que l’SMI arribe al 60% del salari mitjà espanyol.

El programa conjunt recull el blindatge de la gestió pública de la sanitat i el pagament del deute sanitari de l’Estat a la Generalitat Valenciana, l’anomenat ‘FOGA’, que ascendeix a més de 800.000 euros en l’atenció a persones d’altres comunitats autònomes, principalment en època estival. També apunta a un increment de les beques universitàries, que s’ingressaran al principi de curs.

En matèria d’habitatge se subratlla el compromís d’aplicar la legislació actual, que inclou la limitació de preus en zones tensades i el traspàs dels 9.000 habitatges de la Sareb a la Generalitat per a destinar-los a lloguer assequible.

En cultura, s’apunta a una rebaixa de l’IVA per als productes i els serveis culturals i a l’extensió del Bo Cultural Jove en tota la població entre 16 i 30 anys. Aquest apartat incorpora les mesures per al sector audiovisual valencià, amb la reciprocitat entre televisions autonòmiques i el compromís d’avançar cap a una programació completa en valencià en el Centre Territorial d’RTVE, compartida i intercanviada amb les altres comunitats autònomes del mateix domini lingüístic.