El torero Vicente Barrera serà vicepresident i conseller de Cultura per Vox en el Govern valencià

El torero Vicente Barrera serà vicepresident del Govern valencià per Vox. El dirigent del partit d'extrema dreta ostentarà la Vicepresidència primera amb les competències de la Conselleria de Cultura i la formació tindrà les competències de la Conselleria d'Agricultura i de la Conselleria de Justícia, Interior i Governació. L'acord aconseguit entre PP i Vox atorga tres seients en l'Executiu autonòmic a la formació de Santiago Abascal per a fer al dirigent del PPCV, Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

Després de l'acord llampec del dimarts, amb tot just cinc frases -els eixos del govern- els equips del PP i Vox han anat perfilant un document programàtic conjunt que han presentat aquest dijous. Segons apunten, consisteix en 50 mesures per a la legislatura. La negociació es va donar el dimarts de manera expressa perquè venia amb el camí aplanat prèviament: el líder de Vox, Santiago Abascal, va apuntar el dimecres que va negociar “personalment, des de la direcció nacional” l'acord amb el PP valencià.

En virtut de l'acord, Vox es compromet a facilitar la investidura de Carlos Mazón en la primera votació, els terminis de la qual ha de decidir la taula que el partit d'extrema dreta presidirà. El document indica que pactaran un Govern que “defense els interessos dels ciutadans i garantisca que es compleixen les cinc línies bàsiques acordades per totes dues formacions a fi de preservar la llibertat, el desenvolupament econòmic, la protecció de la sanitat pública i els serveis socials, la defensa dels senyals d'identitat pròpies i la protecció de les famílies”.

Futures conselleries

La formació d'extrema dreta gestionarà àrees amb competències en justícia, agricultura i cultura. En un primer moment es va apuntar a la seua preferència per la cartera d'Educació, una qüestió que el PP vol tindre lligada en curt. El líder dels populars valencians, Carlos Mazón, ha apuntat en diverses entrevistes que educació i sanitat són dues àrees fonamentals per al seu partit i que ja compta amb la persona per a dirigir la primera.

El partit d'extrema dreta ha insistit a voler un departament de Famílies, però el PP indica que no hi haurà una conselleria exclusiva d'aquesta matèria. “No està damunt de la taula”, ha apuntat Mazón en una entrevista en Onda Cero, que insisteix en una qüestió: “No sempre allò important és tindre una conselleria com a tal”. El líder popular emfatitza que vol un Executiu amb menys carteres, amb màxim deu membres -Presidència i nou conselleries- i una reducció de dirigents i assessors.

Mesures a derogar

El president dels populars valencians i futur president de la Generalitat ha anat avançant algunes de les seues primeres mesures. Mazón ha assenyalat la seua voluntat de bonificar al màxim l'impost de successions, derogar la taxa turística, tancar l'oficina dels drets lingüístics, reduir el pes del valencià en les convocatòries d'ocupació pública -una política lingüística oposada a la de Feijóo a Galícia- i eliminar els “assessors lingüístics” de la Conselleria d'Educació.