Tres dones es postulen per ressuscitar Podem a la ciutat de València

Tres dones vinculades a Podem des de l’inici de la formació opten a liderar el partit a València. Chelo Poveda, militant des de la fundació del partit; Lola Saiz secretària d’Organització municipal durant els mandats de Jaime Paulino, i Adoración Guamán, exintegrant de la Fundació CEPS, professora de dret i directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona de la Generalitat Valenciana han presentat les seues candidatures a les primàries de la formació morada a la capital valenciana.

Des de les eleccions municipals passades Podem ha desaparegut de la vida pública de València. El 26 de maig, Podem va perdre els tres regidors que representaven la formació –llavors sota el paraigua de València en Comú– a l’Ajuntament de València i el seu secretari d’Organització, Jaime Paulino, va assumir la responsabilitat i es va apartar del càrrec a l’estiu. Des de llavors, ja fa any i mig, la formació morada roman sense cap ni referent a la capital valenciana, on 60.000 persones van donar suport al projecte de Pablo Iglesias en les eleccions generals de novembre i 65.000 en la convocatòria prèvia d’abril,; mentre que només 16.158 van introduir la papereta encapçalada per Maria Oliver en les municipals de maig.

El termini de presentació de candidatures acaba dimarts i les tres han comunicat a través de les xarxes socials la intenció de postular-se a la direcció de Podem a València. En aquesta ocasió, el procés durarà poc més d’una setmana i culminarà el 17 de desembre amb les votacions al càrrec de portaveu municipal, un procés que les candidates preveuen pacífic. El nou reglament estableix un procés diferent de l’habitual. Segons la norma, aprovada l’agost passat, els municipis amb més de 50 militants tindran dos òrgans de govern: el Consell de Coordinació Municipal i el Consell de Cercles, amb idea de donar més pes a la branca assembleària, origen de la formació. El primer, una mena d’executiva del partit, s’elegirà a proposta del càrrec de portaveu municipal, però ratificat pel Consell de Cercles i haurà de ser paritari. A més, els cercles nomenaran enllaços amb el Consell de Coordinació.

Totes les candidates han exercit responsabilitats o fa anys que estan vinculades al partit. Poveda ja es va presentar contra Jaime Paulino, exresponsable municipal, i es va quedar a tan sols 71 vots de superar-lo. Destaca que va sumar suports “tan diversos” com el d’Antonio Montiel, exsecretari general valencià, del corrent anticapitalista i del sector pablista mobilitzat al costat de Pilar Lima. Poveda, que va ser secretària de Polítiques Públiques en l’executiva anterior i exercia com a inspectora mèdica fins que es va jubilar, assenyala com a reptes de Podem per a la ciutat “les iniciatives de remunicipalització i una posició ferma pel que fa a les grans promotores i les empreses en què prevalga l’interés comú. Només cal veure el desenvolupament a la nostra ciutat dels diversos PAI, la polèmica ampliació del port o l’endèmic dèficit d’habitatge públic, sense anar més lluny, per comprovar la dependència de l’actual Ajuntament respecte dels projectes impulsats per les grans empreses”.

Saiz, de la seua banda, es va involucrar en l’organització des dels primers cercles a la capital valenciana i va ser secretària d’Organització durant els dos mandats de Paulino. En un comunicat, afirmava fer el pas “per continuar donant impuls al treball que durant set anys han fet els i les activistes per fer de València una ciutat millor”. “Presente la meua candidatura per aconseguir, juntament amb la militància, que Podem torne a estar present a l’Ajuntament el 2023”, afegia.

Guamán és l’única candidata que treballa actualment en un càrrec públic. Número dos de la Vicepresidència Segona del Consell que dirigeix Rubén Martínez Dalmau, milita des de fa dècades en moviments socials, va ser militant d’Esquerra Unida i va tindre una participació activa en el 15M. Va formar part de la Fundació CEPS, embrió de Podemos, i el 2016 va centrar la seua activitat investigadora a Amèrica Llatina, fins que en va tornar i va formar part de l’executiu valencià. Atesa la seua bona sintonia amb Pablo Iglesias, exerceix com a enllaç entre la conselleria de Dalmau i la Vicepresidència Segona del Govern central. Guamán advoca per recuperar la mobilització de Podem a València i ha plantejat a les seues companyes una trobada per assegurar que totes les sensibilitats estiguen representades en la futura executiva de partit. “Volem un projecte de present i de futur, en carrers i institucions. Per construir aquest Podem movem fitxa, gent amb ganes de treballar amb el conjunt de la militància de Podem i amb els moviments socials que donen vida a la València rebel que aspirem a impulsar”, afirma.