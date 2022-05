València, epicentre de la política verda europea

La crisi derivada de la pandèmia ha demostrat que l’escala local no sols és capaç de posar en marxa projectes transformadors, sinó de liderar els canvis de l’Agenda 2030. Sota aquest argument, i com a mostra de suport als seus col·legues parlamentaris, el Partit Verd Europeu celebra a València les seues jornades sobre ciutats i territoris resilients aquest cap de setmana.

La presidenta dels verds europeus, Evelyne Huytebroeck, valora les polítiques de transició ecològica de l’Ajuntament liderat per Compromís, que han convertit la ciutat “en un referent en matèria de sostenibilitat”, avalat per la candidatura per a ser Capital Verda Europea el 2024, i ser una de les cent ciutats designades per Europa per impulsar projectes que li permeten aconseguir la neutralitat climàtica el 2030. Com a mostra de l’aliança, els verds europeus acosten les seues jornades a la capital valenciana i les fan coincidir amb el tercer congrés dels Verds-Equo, organització integrada en Compromís i en el Partit Verd Europeu.

“Els Verds a escala local i autonòmica poden oferir solucions alternatives i innovadores per al clima, l’habitatge, l’ocupació, la mobilitat, els problemes de la joventut i per a una major inclusió, pau i democràcia. València ha demostrat en els últims anys que la vida és millor quan fem una ciutat més verda”, recalca la política belga, que aprofundirà durant el cap de setmana en les polítiques ecologistes municipals amb un tour capitanejat per Compromís.

“Els municipis i les regions resilients poden absorbir, recuperar-se i preparar-se per a futurs impactes, mentre continuen adaptant-se i transformant el seu municipi de manera sostenible. Els municipis i les regions resilients treballen amb els seus habitants, empreses i institucions per trobar respostes a l’impacte del canvi climàtic, la urbanització i la globalització”, apunta l’organització ecologista.

Les jornades se celebren els dies 7 i 8 de maig en el centre cultural La Petxina, on 150 càrrecs públics dels verds europeus analitzaran el paper de la política institucional per a fer front a l’emergència climàtica i social i debatre sobre les diferents respostes per a aconseguir que les nostres societats siguen més resilients. Entre els dirigents convidats estan la vicepresidenta del Govern valencià i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra; l’alcalde de València, Joan Ribó; Michal Berg, copresident dels Verds de la República Txeca; Inés Sabanes, diputada de Més País-Verds Equo en el Congrés i Juan Ponce, portaveu adjunt de Compromís en el parlament valencià.

El coportaveu dels Verds-Equo, Natxo Serra, considera la decisió del partit un reconeixement a la faena feta per la coalició. Serra abandera la candidatura de consens per al tercer conclave de la formació, amb “perfils plurals”, diversitat territorial i arrelament. “Creiem que la importància ha de radicar en el ‘què’ i en el ‘com’ i per això hem elaborat una àmplia ponència política que dona respostes al conjunt dels reptes que té la ciutadania valenciana”, apunta el responsable en un comunicat.

Sobre la faena en el municipi i les pròximes eleccions, Serra considera que Ribó és “la persona adequada per a rellançar un projecte reeixit de transformació ecològica a la ciutat, amb un recorregut de futur amb l’horitzó de la capitalitat verda europea el 2024”, i ha destacat que des del Partit Verd Europeu “han fet una aposta inequívoca de suport a València i reconeixement com la ciutat del sud d’Europa amb millors polítiques ambientals en els últims set anys”. El congrés del partit verd tancarà la temporada d’eleccions en la coalició Compromís, que haurà d’abordar enguany la confecció de les seues candidatures electorals.