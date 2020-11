Veïns d’Alacant reclamen a les Corts Valencianes la paralització del projecte d’un magatzem de combustible al port

L’associació de veïns Gran Via-Port d’Alacant reclama al parlament valencià que intervinga en el projecte del port d’Alacant que preveu un magatzem de distribució de combustible de 100.000 tones. L’associació s’integra en la plataforma Port Sostenible, que acumula 15 anys d’activitat i protesta contra un projecte que considera perillós per a l’entorn urbà i la salut dels veïns.

La portaveu del col·lectiu, Sol Garcín, ha acudit dimecres a la comissió de peticions de les Corts Valencianes, on ha exposat els arguments de la plataforma contra el macroprojecte. La plataforma reclama als diputats que demanen a la Conselleria de Transició Ecològica un informe d’impacte ambiental i a la Conselleria de Justícia un informe sobre els riscos dels sis depòsits de combustible que se situaran en el moll 19. Garcín argumenta que l’ús del port d’Alacant està previst com a urbà, no industrial, cosa que interfereix en la infraestructura a què opta la firma XC Business 90 en un projecte impulsat per Terminals Marítimes del Sud-est (TMS). Els veïns reclamen que es paralitze el projecte i que les administracions competents “duguen a terme les accions necessàries per a parar-lo”, així com que la Cambra inste l’Autoritat Portuària d’Alacant a revisar i modificar la concessió administrativa. “És la nostra finalitat que el port d’Alacant complisca la normativa en matèria de drets fonamentals recollits en la Constitució, com el dret a la salut i al medi ambient”, expressava Garcín davant els parlamentaris.

TMS va acordar amb l’empresa XC Business 90 SL construir sis depòsits de carburants en una parcel·la de 14.500 metres quadrats en la terminal de mercaderies del port d’Alacant, amb una inversió de 6 milions d’euros i una capacitat ampliable a 700.000 tones. Malgrat l’oposició veïnal, el projecte va rebre el vistiplau de l’Autoritat Portuària d’Alacant el 25 de juliol de 2019 argumentant que un informe de l’Advocacia de l’Estat assegurava que la petició de TMS s’ajustava a dret, ja que l’activitat que desenvoluparia no seria perillosa si s’estableixen les mesures de seguretat que ja hi ha amb les gasolineres. La decisió ha sigut recorreguda per les associacions de veïns Gran Via Sud Port, Sant Gabriel, La Veu de La Florida, Controvèrsia, Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant (AHSA, pel nom en castellà), l’Àrea de Medi Ambient i Territori d’Esquerra Unida a l’Alacantí o Democràcia en Verd i la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA, entre altres.

Aquestes plataformes rescaten els arguments ja esgrimits el 1995, quan el Consell socialista de Joan Lerma va optar per desmuntar els depòsits de Campsa. Per un Port Sostenible ha presentat 1.300 al·legacions i recorda que el ple de l’Ajuntament d’Alacant va fer una declaració institucional contrària a l’octubre del 2018.