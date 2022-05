Vicent Marzà dimiteix com a conseller d'Educació, Cultura i Esport i força la remodelació en el Consell

El dirigent de Compromís Vicent Marzà dimiteix com a conseller d'Educació per a centrar-se en la gestió del seu partit. El polític, cap de Més Compromís, la branca majoritària de la coalició.

La decisió del conseller força una remodelació de l'Executiu autonòmic del Pacte del Botànic. El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, porta setmanes meditant com donar un nou impuls a l'acció de Govern, amb canvis en la Conselleria de Sanitat i altres departaments com a Hisenda, Innovació i més pes per a Infraestructures i Política Territorial. El hàndicap de la reforma era circumscriure-la a la branca socialista del Govern que forma amb Compromís i Unides Podem, dues formacions que fins al moment refusaven fer canvis, adduint estar contents amb la seua gestió. La marxa de Marzà obri la via a una reforma més ambiciosa en l'últim any de legislatura.

La marxa de l'encara conseller es va remenar el desembre passat, quan el portaveu de Compromís en les Corts, Fran Ferri, va anunciar la seua dimissió, com a possible relleu en la sindicatura. Després de diverses setmanes de reflexió en el si de Més Compromís, el dirigent va optar per mantindre's com a cap d'Educació a causa de la situació sociosanitària. Amb l'evolució de la pandèmia més calmada, els dirigents de la coalició valencianista advoquen per donar “un impuls” al seu partit.