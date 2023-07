Vox perd la majoria a Nàquera, el seu feu valencià

L’extrema dreta perd pes en el seu principal feu valencià. Nàquera, on Vox va ser primera força política en les eleccions generals de novembre i d’abril del 2019, i on el partit ultra ha aconseguit la seua primera alcaldia, deixa de ser la primera força política en favor del PP.

Els resultats electorals d’aquest 23J deixen el partit d’ultradreta amb un 25% dels suports totals, 2,6 punts menys que en les generals passades, davant del 32,4% a què han arribat els populars, que han obtingut la victòria en el municipi amb 1.415 vots. Vox recull 1.100 vots, una xifra lleugerament superior que en els comicis generals anteriors, però l’augment del cens i de la participació fan que el resultat en termes relatius siga inferior.

Entre els comicis generals de novembre del 2019 i els de diumenge passat el cens va créixer en mil persones, també en un miler el nombre de votants, i l’abstenció va baixar del 29% de novembre del 2019 al 26% de la convocatòria del 23J. El creixement de la participació i dels electors ha minvat el poder de la ultradreta en el municipi en què governa des del juny passat, en favor del PP, que fa eixamplar la base del bloc ideològic.

El vot a Vox a Nàquera ha oscil·lat entre els últims tres comicis generals. L’abril del 2019 va obtindre un 21% de suport amb 765 vots; va pujar al 27,7% el novembre, amb 965 vots i es queda en el 25% actual, amb 1.100. En canvi, el cens ha passat de 5.000 a 6.000 electors i la participació ha augmentat, fent créixer el PP i canviant la correlació de forces.

En conjunt, la dreta trau quasi un terç més de votants que l’esquerra en nombre de vots: són 2.500 per als conservadors i la ultradreta, el 57,%, mentre que l’esquerra es queda en 1.700 suports, el 39,2%. L’esquerra en conjunt perd en aquest municipi un 1,1% dels suports respecte de les generals del 2019, mentre que la dreta puja un 0,9% per l’estirada del PP.

Respecte a les eleccions municipals, Vox només perd 38 sufragis, però el PP creix molt més: va obtindre 790 suports el 28 de maig. El vot a la ultradreta s’estanca en el primer municipi en què aconsegueix l’alcaldia.

La localitat del Camp de Túria està governada des de juny per Iván Expósito, el primer alcalde valencià de Vox, en coalició amb el PP, després de desbancar una agrupació local escindida dels conservadors que va pactar amb el PSOE. El mandat va arrancar amb un acord de govern que vetava símbols LGTBI en edificis públics i canviava els lemes de les concentracions contra la violència masclista.

El pacte de govern municipal sembla haver mobilitzat l’esquerra local, que millora lleugerament en vots i en percentatge respecte de les municipals, però no respecte de les generals. El PSPV puja en tot just una desena de vots en dos mesos, però Compromís-Sumar ha obtingut 299 vots més que en les locals: passa de 432 a 731. No obstant això, respecte a les generals el panorama canvia. Els socialistes creixen fins a tindre el 22,5% del total de suports (un 4,7% més que en els comicis passats) i Compromís-Sumar baixa al 16,7%, un 4,7% menys que el novembre del 2019. De nou, l’augment del cens i de la participació alteren la victòria relativa dins de cada bloc.