Vox situa a l'antiavortista Llanos Massó en la presidència de les Corts Valencianes

Vox situa a una diputada ultracatòlica i antiavortista com a presidenta de les Corts Valencianes. La presidenta provincial del partit a Castelló i número dos d'aquesta circumscripció al Congrés dels Diputats, Llanos Massó, serà la representant de la segona institució valenciana en virtut del pacte de govern amb el PP de Carlos Mazón, segons informen fonts de la negociació.

El Parlament autonòmic celebra la seua sessió constitutiva aquest dilluns, a la qual assisteix el president del partit, Santiago Abascal. Massó comptarà amb els 40 vots del PP, a més dels seus 13 diputats, per a presidir la Cambra autonòmica.

Massó és diputada autonòmica i portaveu adjunta del grup parlamentari des de 2019. Casada i mare de dos fills, Massó és diplomada en audiopròtesi per la Universitat d'Alacant i també en Ciències Religioses per l'Institut de Ciències Religioses de la diòcesi de Castelló. Abans d'afiliar-se a Vox en 2015, quan es va convertir en presidenta provincial, va formar part d'una secció antiavortista de la plataforma ultracatòlica 'Hazte Oír', coneguda per organitzar polèmiques campanyes homòfobes de rebuig cap a les lleis LGTBI autonòmiques.

Com a parlamentària ha exercit com a membre en diferents comissions: Educació i Cultura, Economia, Pressupostos i Hisenda i Reglament. Les seues intervencions s'han centrat en la denúncia contra els decrets de plurilingüisme i l`“adoctrinament” a les aules, amb qüestions com a dibuixos de penis en els llibres disponibles en biblioteques escolars o els llibres sobre diversitat que apareixen en les activitats complementàries. Massó es va veure embolicada en una disputa en el partit després de la qual el coordinador de Benicarló va dimitir, acusant la formació d'extrema dreta de “institució provincial sectària, piramidal, autoritària, dictatorial i falta d'humanitat”.