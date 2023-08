A Vox també “se li fa bola” el nomenament d’alts càrrecs en la Conselleria d’Agricultura

El 19 de juliol passat, el president de la Generalitat anunciava la composició del seu nou Govern, compost per sis consellers del Partit Popular –a més del mateix cap del Consell, Carlos Mazón– i tres representants designats per Vox. Una de les carteres que correspon a la formació d’extrema dreta és Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que va recaure en l’enginyer tècnic agrícola i diputat autonòmic José Luis Aguirre.

A Aguirre li costa trobar el perfil adequat per a ocupar els principals càrrecs del seu departament, com són la Secretaria Autonòmica o les direccions generals de Producció Agrícola i Ramadera i de la Indústria i Cadena Agroalimentària. Si que ha nomenat el sotssecretari de la Conselleria, Juan Martínez Caballero, el 29 de juliol passat, i el 5 d’agost els directors generals de Desenvolupament Rural (Francisco Javier Benito Goerlich), Política Agrària Comuna (Joaquín Gómez Bau) i Pesca (Francisco Espinós Gutiérrez). Els últims nomenaments han sigut aquesta setmana una assessora de premsa i la directora de gabinet.

Aquesta circumstància va repetint-se en els altres departaments que gestiona el partit ultra: la Vicepresidència de Vicente Barrera té pendent el nomenament de la persona que ocuparà la Direcció General de l’Esport i la Conselleria de Justícia que dirigeix Elisa Núñez no ha triat les persones que ocuparan la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències i les direccions generals d’Interior, Prevenció d’Incendis Forestals (en plena època de màxim risc d’incendis) o Atenció a les Víctimes. Es dona la circumstància que els principals responsables en la lluita contra els incendis continuen sent càrrecs designats pel Botànic que ja han reclamat -sense èxit- el seu cessament, com és el cas del secretari autonòmic, José María Ángel.

Davant aquesta situació, La Unió Llauradora, una de les principals organitzacions agràries valencianes, ha criticat que a Vox “se li fa bola” el nomenament dels principals càrrecs del departament que dirigeix Aguirre a quasi tres mesos vista de les eleccions autonòmiques passades i prop d’un mes després del nomenament dels membres del Consell: “Continuen sense nomenar ningú per al càrrec més rellevant després del conseller, així com la Direcció General, el motor de la part agrària de la Conselleria”. En el ple del Consell celebrat dijous passat, l’organització agrícola esperava “amb expectació els nous nomenaments dels càrrecs més destacats de la Conselleria d’Agricultura, però una vegada més no es van produir entre els 16 que es van aprovar per al segon escaló i el tercer i ja és l’única Conselleria de tota la Generalitat que no ha elegit encara secretari autonòmic”.

“Paralitzat” l’engranatge de la Conselleria

Carles Peris, secretari general de la Unió, ha recordat que el sector agrari té “nombrosos problemes que cal resoldre i no és lògic que l’engranatge de la Conselleria d’Agricultura estiga paralitzat”, alhora que afegia: “No sabem realment què esperen per a elegir aquests càrrecs i hem pogut saber que estan tutelant-se tots els nomenaments des de Madrid a un ritme lent i desesperant, sense tindre en compte les necessitats urgents que té el sector agrari de la Comunitat Valenciana”.

Peris ha destacat que el conseller d’Agricultura mateix acudeix a les reunions, com la que va celebrar amb la Unió el 25 de juliol passat, “totalment sol, en una situació que no havíem vist mai fins hui”. “El conseller escolta i apunta, però ningú l’acompanya en les reunions. És una cosa totalment insòlita el que passa”, denuncia.

La Unió ha remés al llarg d’aquestes últimes setmanes nombrosos escrits a José Luis Aguirre sobre diverses qüestions que competeixen els agricultors i els ramaders: “No obstant això, no ha rebut resposta sobre cap fins hui, cosa d’altra banda comprensible, perquè a l’equip de Conselleria li falten encara les principals peces que estan esperant massa i que paralitzen el funcionament del departament agrari de la Generalitat”.