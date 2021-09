Ximo Puig i Pere Aragonès inauguren a València un "corredor d'interessos" al marge de la negociació de Catalunya amb l'Estat

"Per a nosaltres els valencians és un honor que siga ací amb nosaltres". Així ha rebut el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, al seu homòleg català, Pere Aragonès. Puig escenifica en el sumptuós pati del Palau de la Generalitat el desglaç amb Catalunya, en una visita a València del líder d'ERC. Amb llaços econòmics, socials i culturals de primer ordre, Puig es converteix en un interlocutor, a manera de pont, entre Catalunya i l'Executiu de Pedro Sánchez.

Tots dos territoris comparteixen interessos comuns, especialment per una infraestructura vital com és el corredor mediterrani i la necessitat de la reforma del finançament autonòmic. Encara que el president valencià ha insistit molt més en aquest àmbit enfront de Aragonès, que, cordialment, ha reconegut l'infrafinançament del seu veí del sud i ha criticat el "dèficit fiscal crònic" que pateix Catalunya i ha emmarcat la prioritat del seu govern en la resolució del "conflicte polític" en l'àmbit de la taula de diàleg amb el Govern central.

Després de crear el concepte del "eix blau" en la seua trobada bilateral amb Francina Armengol a Palma, Puig ha apostat aquest dimecres per un "corredor d'interessos" entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. "Sempre des del respecte, des del diàleg i la voluntat d'acord", ha aclarit el president de la Generalitat Valenciana. Puig, veí de Morella, una emblemàtica població valenciana de la comarca dels Ports, ha destacat que tots dos territoris comparteixen "des de fa segles" relacions que "desafortunadament s'han interromput", en referència a la congelació de relacions institucionals per part dels últims governs del PP. "Compartim interessos i reptes comuns, volem cooperar més i teixir aliances des de la normalitat institucional, fer normal el que és normal entre les nostres societats", ha declarat Puig.

El president de la Generalitat de Catalunya ha replegat el guant i ha apostat perquè el riu del Sènia, l'afluent que separa totes dues comunitats, no siga una "frontera" sinó un espai "porós" per a fer més intensos els vincles entre Catalunya i el "País Valencià", segons ha dit. Puig i Aragonès han anunciat una sort de taula de treball entre els dos executius per a la captació dels fons europeus de la recuperació econòmica. "És una qüestió de trellat (la nostra manera de dir seny)", ha afirmat Puig.

"Afrontem una transformació extraordinària de les estructures econòmiques dels nostres territoris", ha afirmat el president català, que s'ha referit específicament als canvis en el sector de l'automòbil elèctric i a l'hidrogen verd. Aragonès ha apostat per la captació conjunta de fons Next Generation en l'àmbit de la investigació de la salut i ha incidit en el potencial exportador del sector agroalimentari de tots dos territoris.

En definitiva, l'objectiu de tots dos governs veïns passa per establir una "relació entre els territoris d'alta velocitat". A més, en l'àmbit cultural Puig i Aragonès han apostat per estrényer el marc comunicatiu en la llengua comuna, també amb les Illes Balears, i han anunciat que les respectives apps d'À Punt i de TV3, podrien incloure totes dues televisions autonòmiques.