Ximo Puig busca recuperar Catalunya com un aliat estratègic en la reivindicació del nou finançament autonòmic

El president català, Pere Aragonès (Esquerra), visita dimecres el seu homòleg valencià, el socialista Ximo Puig, al Palau de la Generalitat. Es tracta de la primera visita d’un mandatari català a València des que al setembre del 2016 Carles Puigdemont es va entrevistar amb Puig a la capital valenciana i és un nou intent del cap del Govern per a guanyar un aliat en qüestions que resulten clau per a tots dos territoris, com poden ser el finançament autonòmic o l’impuls a una infraestructura vital per a totes dues economies com és el Corredor Mediterrani. A més, Puig es pot erigir també en un interlocutor vàlid entre el Govern i l’executiu de Pedro Sánchez i propiciar el diàleg entre totes dues parts.

El cap del Consell pretén que es desbloquege com més prompte millor la reforma del model de finançament autonòmic i considera que Catalunya, amb la qual la Comunitat Valenciana comparteix la reivindicació que el criteri fonamental siga el poblacional, “pot ser un actor important”. De la mateixa manera, tots dos territoris, a més de llaços culturals, tenen uns vincles econòmics i comercials importants: Catalunya és el primer client comercial valencià i la Comunitat Valenciana el segon dels catalans.

A la recerca de diàleg

Des que Ximo Puig va arribar a la presidència de la Generalitat Valenciana, al juny del 2015, el dirigent socialista sempre ha intentat bastir ponts amb el Govern català, algunes vegades amb més èxit i altres amb menys. Així doncs, poc després d’accedir al càrrec (agost del 2015) va mantindre una trobada informal a Maó (Menorca) amb el president llavors Artur Mas, que havia iniciat el procés sobiranista a Catalunya.

Aquesta comunicació entre els màxims representants de totes dues autonomies es va mantindre amb Puigdemont al capdavant del Govern, i tots dos presidents van protagonitzar visites oficials al seu homòleg veí, en plena efervescència del Procés. Puigdemont va visitar València al setembre del 2016 en un intent de “normalitzar” les relacions entre totes dues institucions. Prèviament, al maig d’aquell mateix any, Puig va visitar Barcelona i va protagonitzar una breu trobada formal amb l’exdirigente independentista en què es van posar damunt la taula qüestiones com el Corredor Mediterrani.

Un president valencià no anava a la Generalitat de Catalunya des de setembre del 2011, quan el popular Alberto Fabra es va reunir a Barcelona amb el català Artur Mas i el murcià Ramón Luis Valcárcel per abordar el Corredor Mediterrani, mentre que l’última visita oficial d’un mandatari català a València es va produir el 2009, quan el socialista José Montilla, llavors president de la Generalitat de Catalunya, es va entrevistar al Palau de la Generalitat amb el popular Francisco Camps, amb el tema del finançament llavors també com a protagonista.

Les relacions entre tots dos governs autonòmics, no obstant això, es van refredar de manera considerable amb l’arribada de Quim Torra al Govern català, amb qui Puig no va tindre l’ocasió de reunir-se. El dirigent socialista valencià va participar al setembre del 2018 a la ciutat comtal, juntament amb 1.500 empresaris, en un acte en defensa del Corredor Mediterrani, una cita en què Torra va decidir no participar. En uns mesos en què els vincles entre la Generalitat de Catalunya i la resta de les administracions de l’Estat no eren els més cordials, Puig va considerar que les relacions entre totes dues administracions s’havien refredat i que no es donaven les circumstàncies per a entrevistar-se amb Torra.

Reunió amb el vicepresident Aragonès

La de dimecres no serà la primera entrevista entre Puig i Aragonès. El mandatari socialista va visitar Barcelona al desembre del 2020 i es va entrevistar amb el vicepresident català en funcions llavors –arran de la inhabilitació de Torra i previ a les eleccions catalanes de febrer del 2021– en un intent de recuperar la normalitat institucional entre tots dos governs. Puig va inaugurar a la capital catalana el cicle de conferències “Espanya en el context geopolític de la postpandèmia”, organitzat pel Cercle d’Economia de Barcelona. Tots dos polítics van destacar llavors la “bona sintonia” de la trobada.

Però no sols és Catalunya. Ximo Puig ha intensificat les seues relacions institucionals amb altres autonomies veïnes, amb les quals comparteixen reivindicacions. Així doncs, aquest mes de setembre el dirigent valencià té previst mantindre una cimera amb el president andalús, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, per teixir aliances pel finançament autonòmic. Aquest mateix estiu, Puig també es va reunir a Palma amb la seua homòloga balear, Francina Armengol.