Ximo Puig planteja al ministre Miquel Iceta una estratègia per a l’Espanya federal

Que Ximo Puig es mostra favorable a un model d’Estat federal no és cap novetat. Que el dirigent socialista veu en les autonomies mediterrànies aliats per a aquest model, davant del centralisme dels conservadors i ultraliberals, tampoc. Mentre la campanya electoral a Madrid versa sobre si la capital és Espanya i si Espanya és la capital, parafrasejant la candidata i presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso, el president valencià va en sentit contrari i planteja al Govern una estratègia federalitzant.

El dirigent socialista es va reunir dilluns amb el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, la seua primera trobada des que l’exdirigent del PSC ha sigut nomenat membre del Govern, per reflexionar sobre el model territorial espanyol. Puig, que troba en Iceta una veu més procliu a augmentar l’autonomia a les comunitats, ha apel·lat a aprofundir l’“esperit federal” per fer cada vegada més visible “la pluralitat real d’Espanya”.

El president valencià ha instat el ministre a posar un cert ordre en els mecanismes constitucionals de cogovernança en l’Estat i fins i tot a establir la periodicitat amb què es reuneixen els ministeris amb els organismes autonòmics. Per a Puig, que ja ha esmentat la qüestió en alguna conferència de presidents, la pandèmia ha mostrat que, quan la relació entre el govern central i els autonòmics és fluida, la gestió és més eficient.

La pandèmia ha reactivat mecanismes existents, però que s’activaven segons el moment, com la conferència de presidents autonòmics, el Consell de Política Fiscal i Financera, la interterritorial de sanitat o la interterritorial de polítiques socials; fórmules previstes en el funcionament de l’Estat que havien romàs inactives. Segons el raonament de presidència, si la veu de les autonomies ha començat a escoltar-se, ha de tindre caràcter de continuïtat i el plantejament federalista passa per establir uns punts mínims per donar estabilitat i avançar en l’estructura de decisions compartides.

La Generalitat Valenciana busca que els fòrums de diàleg i cogovernança siguen estables i que hi participen totes les comunitats autònomes, tant en els punts d’acord com en els de discrepància, per traçar estratègies comunes o per abordar la presa de decisions en els àmbits en què les autonomies tenen les competències. Així es va fer, per exemple, per ordenar la desescalada de l’estiu passat o el pla de vacunació, amb un espai en què els tècnics fan una proposta que és avalada pels dirigents polítics o no. Per normalitzar el funcionament dels fòrums públics i treballar en la sobirania compartida, el president valencià ha anunciat una pròxima reunió amb el ministre Iceta a València per treballar conjuntament en el disseny d’una estratègia comuna per a aconseguir que “l’Espanya de les Espanyes siga cada vegada més visible i més real”.