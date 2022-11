El Port de València aprovarà el trasllat de la terminal de creuers al costat de la ciutat en plena crisi climàtica i sense informe ambiental

En plena emergència climàtica, la construcció i l’explotació d’una terminal de creuers, una de les activitats més contaminants pels carburants que usen aquestes embarcacions, menys refinats que el de la resta de les formes de transport, no requereix una declaració d’impacte ambiental (DIA), segons l’Autoritat Portuària de València (APV), que dijous portarà al consell d’administració l’adjudicació a Baleària d’una concessió per a l’execució i la gestió d’una nova terminal de passatgers durant 35 anys, ampliable a 50. La inversió prevista de l’empresa és de 37 milions d’euros.

Segons l’expedient d’adjudicació, el projecte per a la construcció de la terminal pública de passatgers no necessita avaluació ambiental específica, ni de caràcter ordinari ni simplificada, per no estar aquesta instal·lació dins dels supòsits per als quals la llei 21/2013 d’avaluació ambiental exigeix aquesta mena de tràmit.

L’APV dona resposta així a l’al·legació presentada per la Comissió Ciutat-Port, en què consideraven que el trasllat de la terminal de la ubicació actual, en el dic nord, a la projectada en els terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval Valencia, no està emparat per la DIA de l’any 2007 de l’ampliació del port i, per tant, requereix estudis específics.

Sobre aquest tema, l’APV sosté que els terrenys a què es porta la infraestructura estan fora de l’àmbit d’aplicació de la DIA.

La Comissió Ciutat-Port, entitat formada per col·lectius veïnals i ecologistes, al·lega també dubtes jurídics sobre la disponibilitat dels terrenys en què es pretén construir la terminal, pendents que la justícia es pronuncie sobre el procés de rescat de la concessió de Vicente Boluda, qüestionat per la Intervenció i l’Advocacia de l’Estat.

Els informes de tots dos organismes van obligar l’APV a aprovar un expedient de lesivitat que està en els tribunals, en virtut del qual es va deixar sense efecte la compensació atorgada al president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), a canvi del rescat de la seua concessió d’Unión Naval Valencia. Un rescat que, segons la Intervenció i l’Advocacia, hagué de fer-se sense cap contraprestació.

En concret, es va aprovar rescatar la concessió de les drassanes a canvi d’una altra concessió valorada en uns 2 milions d’euros en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir un edifici d’oficines de 13 altures.

En resposta a aquesta al·legació, l’APV afirma que la nul·litat dels acords del Consell d’Administració de l’APV que, en el seu cas, declarara el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu que se segueix davant seu, per estar incurses les concessions en causa de caducitat, determinaria, igualment, la reversió dels terrenys i les instal·lacions de l’antiga drassana a l’APV, per la qual cosa no hi ha cap dubte que l’APV té a disposició els terrenys sobre els quals s’atorgarà la concessió per a la nova terminal de passatgers.

Objeccions del Defensor del Poble

L’expedient d’adjudicació no fa esment de les objeccions mostrades pel Defensor del Poble en resposta a la queixa remesa per la Comissió Ciutat-Port.

En el seu escrit, el Defensor Ángel Gabilondo (PSOE) va reclamar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que es pronuncie sobre l’ampliació nord del port de València, vinculada al canvi d’ubicació de la terminal de creuers, pel fet de considerar que la falta d’informes ambientals pot vulnerar la Constitució.

Sobre la resolució del Defensor del Poble, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va assegurar després de l’últim consell d’administració que se li havia donat trasllat de tota la informació requerida.