El Port de València només ha invertit 49.000 euros en 16 anys a millorar les platges del Parc Natural de l’Albufera

El 29 d’octubre passat, el senador de Compromís Enric Morera, va fer al Ministeri de Transició Ecològica unes preguntes en què sol·licitava si s’havien complit alguns aspectes recollits en la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’ampliació del port de València emesa el 2007.

En concret, el senador recordava que la DIA indica que, amb les conclusions del seguiment previst en el pla de vigilància ambiental quant a l’afecció potencial a la dinàmica litoral del projecte, es proposaran les mesures correctores pertinents per a evitar la regressió o l’excés del basculament de les platges situades tant al nord com al sud de l’actuació. Morera va preguntar si s’havia fet aquest projecte específic per l’Autoritat Portuària de València (APV), si s’havia sotmés al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, tal com s’indicava si calia o els motius pels quals no s’havia fet, si era el cas.

En sengles comunicacions rebudes pel senador divendres passat 15 de desembre i dilluns 18 de desembre (una ampliació no sol·licitada pel senador), el Ministeri de Transició Ecològica i el de Transports reconeixen que “el 31 de març de 2015 mitjançant una resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural es va declarar la terminació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no haver-se fet el tràmit d’informació pública. Posteriorment, no consten dades en aquest ministeri d’altres projectes promoguts per l’Autoritat Portuària de València”.

És a dir, es va caducar l’expedient per falta d’acció de l’APV. En Aquests moments governava el Partit Popular en la Generalitat Valenciana i en el Govern d’Espanya. I així l’APV hauria incomplit les condicions de la DIA, en l’apartat 8, motiu pel qual podria no estar vigent en l’actualitat. Aquest era el motiu de la pregunta del senador Morera, saber la vigència de la DIA que ni Ports de l’Estat ni el Ministeri de Transició Ecològica aclareixen ni manifesten formalment.

Els documents també revelen que, des que es va emetre la DIA l’any 2007, l’única obra que ha executat l’APV és el “reperfilament de les platges de Llevant i la Malva-rosa, terme municipal de València” amb un import de 49.727,30 euros, feta el 2013.

Posteriorment, s’informa de la licitació per l’APVa del projecte de “Restauració dunar a la platja de la Creu” per import de 628.703,49 euros que la Demarcació de Costes a València (DCV) va liderar i va coordinar amb la resta de les administracions, i que, “lamentablement”, després d’haver-lo informat favorablement tant l’Administració autonòmica com la local, es va posposar per un informe que es va rebre del Servei de la Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València en què es plantejaven una sèrie d’actuacions que, segons la versió del Ministeri de Transports, “excedeixen amb escreix l’àmbit de competència i actuació de l’APV” i per la licitació per la DCV en aquell moment del projecte de regeneració del tram de platja comprés entre l’espigó sud de Pinedo fins a la Gola del Pujol, consistent en l’ampliació de l’amplària de platja que finalment s’ha executat i que ha abonat íntegrament el Ministeri de Transició Ecològica amb un cost de 23 milions d’euros.

Segons la DIA del 2007 s’hauria d’haver fet un “projecte específic promogut per l’APV i sotmés, si escau, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental”. Aquest projecte havia de ser aprovat “per la Direcció General de Costes”.